Cosa succede in caso di pareggio in Bari-Cagliari, finale di ritorno dei playoff: chi va in Serie A Bari-Cagliari è la finale di ritorno dei playoff di Serie B per l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A. Alla Domus Arena è finita 1-1, ecco cosa succederà in base al regolamento se anche al San Nicola resterà il totale equilibrio.

A cura di Alessio Pediglieri

Bari-Cagliari è la partita che vale la promozione per la prossima Serie A. Una finale playoff che dirà chi tra i sardi e i pugliesi si potrà vantare di un ritorno nella massima serie dopo una stagione lunghissima ed estenuante in Serie B, in bilico fino alla fine. Ma se per il Cagliari ci sarà solo un risultato utile per rientrare nel massimo campionato, per il Bari il discorso cambia: ai "galletti" basterebbero anche due pareggi tra andata e ritorno, secondo il regolamento in atto.

La finale d'andata è finita 1-1 con i gol di Lapadula nel primo tempo e il pareggio in extremis di Antenucci su rigore. Adesso c'è il ritorno che è in programma per domenica sera, 11 giugno alle 20.30 allo stadio San Nicola. Le due partite sono trasmesse in TV e in diretta streaming dalle piattaforme che detengono i diritti della Serie B, vale a dire Dazn, Helbiz e Sky.

Cosa succede in caso di doppio pareggio in Bari-Cagliari, il regolamento

Come è già avvenuto per le semifinali, anche la finale tra Bari e Cagliari si gioca sulla doppia distanza andata/ritorno, con il Bari che ha diritto a giocare il secondo match in casa in virtù della migliore posizione di classifica. La squadra che segna più reti tra andata e ritorno passa il turno. Ma cosa accade in caso di assoluta parità nei 180 minuti di gioco visto che già all'andata il risultato è stato di 1-1? In caso di parità dopo la partita di ritorno non si giocano i tempi supplementari e non si andrà ai calci di rigore.

Il regolamento pubblicato dalla Figc sul campionato di Serie B, infatti prevede una modalità ben precisa: "A conclusione delle due gare, risulta vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra miglior classificata al termine del Campionato".

Cosa significa tutto ciò? Che un piccolo ma sostanziale vantaggio è detenuto dal Bari che in campionato si è piazzato in posizione migliore rispetto al Cagliari. I pugliesi, infatti, hanno chiuso al terzo posto a quota 65 punti, mentre gli isolani si sono dovuti accontentare della quinta piazza a 60 punti. In virtù di questa situazione, dunque, il Bari avrà diritto a essere promosso anche con il pareggio nel doppio confronto di finale.