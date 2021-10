Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV su Sky o DAZN: El Clasico in diretta, canale e streaming Barcellona-Real Madrid è una delle partite più attese dagli appassionati di calcio. Al Camp Nou scenderanno in campo le squadre di Ronald Koeman e Carlo Ancelotti domenica 24 ottobre 2021 per il primo Clasico senza Lionel Messi dopo 15 anni. Tutte le informazioni su dove vedere la partita e le probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Il primo senza Clasico senza Lionel Messi. Questo sarà Barcellona-Real Madrid di domenica 24 ottobre 2021. Al Camp Nou si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento molto diverso. Il primo confronto tra catalani e blancos dalla partenza della Pulce non avrà il solito appeal perché le due compagini non vivono un momento brillante e inseguono la Real Sociedad leader della Liga.

Ronald Koeman è nell'occhio della critica e dopo aver salvato la panchina due settimane fa vuole una vittoria importante per cercare di respirare un po': il Barça nell'ultima settimana ha battuto prima il Valencia e poi la Dynamo Kiev 1-0 in Champions League ma il clima intorno al club è sempre molto precario. Carlo Ancelotti non vince da un mese in campionato e arriva dalla vittoria per 5-0 in casa dello Shakhtar Donetsk in Champions League, dopo le sconfitte contro lo Sheriff e l'Espanyol.

Il Barcellona dovrebbe proporre pochi cambiamenti nello scacchiere titolare rispetto alle ultime due partite e Koeman sembra orientato a far giocare il tridente composto da Depay, de Jong e Ansu Fati. Il Real Madrid si affida al suo collaudato centrocampo e in attacco c'è il ballottaggio Rodrygo/Asensio come partner di Benzema e Vinicius Jr.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in diretta TV

Il big match del Camp Nou tra i blaugrana e i merengues sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti per la Liga. Per seguire la gara da sito o da app basterà accedere al proprio account da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menù principale l’evento riservato ad una delle partite più affascinanti del calcio mondiale. Telecronacca affidata a Gabriele Giustiniani, commento di Dario Marcolin.

La diretta streaming di Barcellona-Real Madrid

La gara tra Barça e Real si potrà vedere anche in streaming sempre su DAZN collegandosi con il proprio pc, smartphone o tablet oppure utilizzando dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick. Si potrà godere dello spettacolo del Clasico sia da mobile che da dispositivi fissi.

A che ora si gioca

El Clasico tra Barcellona e Real Madrid si giocherà al Camp Nou oggi, domenica 24 ottobre 2021, alle ore 16.15.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Ronald Koeman dovrebbe cambiare poco rispetto alla squadra che ha vinto le ultime due partite consecutive: nel ruolo di terzino dovrebbe muoversi Sergino Dest, con Piqué, Lenglet e Jordi Alba a proteggere la porta di ter Stegen. Mediana con de Jong, Busquets e Gavi mentre davanti è probabile l'impiego del tridente formato da Depay, de Jong e Ansu Fati.

Carlo Ancelotti non dovrebbe cambiare il 4-3-3 e sembrano esserci anche pochi dubbi sull'undici titolare: Courtois difenderà i pali del Real con Vazquez, Nacho, Alaba e Mendy a comporre la linea difensiva, a centrocampo il ‘trio eterno' Modric-Casemiro-Kroos e in attacco Vinicius e Asensio a supporto di Benzema.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets, Gavi; Depay, de Jong, Ansu Fati. Allenatore: Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio. Allenatore: Ancelotti.