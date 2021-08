Barcellona-Juventus dove vederla in TV: orario del Trofeo Gamper, canale e diretta streaming Barcellona-Juventus è il match valido per l’edizione 2021 del Trofeo Gamper. La partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Ronald Koeman è in programma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 21:30 all’Estadi Johan Cruijff di Barcellona. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Appuntamento di lusso tra Barcellona e Juventus, che torneranno a giocarsi il Trofeo Gamper per la seconda volta dopo la prima datata 2005, in un match che si disputerà oggi, domenica 8 agosto, alle ore 21:30 all'Estadi Johan Cruijff di Barcellona, impianto utilizzato a causa dei lavori previsti al Camp Nou. Tornano, dunque, in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri, alla terza uscita non ufficiale dopo la vittoria sul Cesena e il Trofeo Berlusconi portato a casa per 2-1 contro il Monza. Non si verificherà l'atteso scontro tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, in quanto l'argentino non ha ancora rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club blaugrana, ma il test sarà l'occasione per rivedere insieme il portoghese e Paulo Dybala e capire come Allegri vorrà farli giocare nella sua nuova Juve.

Prima della sfida tra le due formazioni maschili, a partire dalle ore 18:00, andrà in scena la sfida tra le due squadre femminili, la Juventus Women e il Barcelona Femenì, con le bianconere che avranno la possibilità di confrontarsi con le vincitrici dell'ultima Champions League. Barcellona e Juventus si erano già affrontate nel Trofeo Gamper il 24 agosto 2005, quando i bianconeri trionfarono ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Qui tutte le informazioni su dove vedere Parma-Inter in diretta TV e streaming.

Partita : Barcellona-Juventus

: Barcellona-Juventus Quando si gioca : domenica 8 agosto 2021

: domenica 8 agosto 2021 Dove si gioca : Estadi Johan Cruijff, Barcellona (Spagna)

: Estadi Johan Cruijff, Barcellona (Spagna) Orario : 21:30

: 21:30 Canale TV : Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

: Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio Diretta streaming: Sky Go e NOW

Dove vedere Barcellona-Juventus in diretta TV e streaming

L'amichevole di lusso tra Barcellona e Juventus, valida per il Trofeo Gamper, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Calcio (numero 202). La telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Marianella. Il match sarà visibile anche in streaming sia su Sky Go, servizio riservato agli abbonati della pay-tv controllata da Comcast a cui si può accedere da dispositivi fissi e mobili, sia su NOW, tv online di Sky su cui, per accedere alla visione della partita, sarà necessario attivare il Pass Sport.

Leggi anche Juventus a Barcellona per il Trofeo Gamper senza Dybala, il motivo della scelta di Allegri

A che ora si gioca l'amichevole Barcellona-Juventus oggi

L'edizione 2021 del Trofeo Gamper, che vedrà contrapposte Barcellona e Juventus, è in programma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 21:30 all'Estadi Johan Cruijff di Barcellona, casa delle formazioni giovanili del club culé. Allegri riavrà a disposizione Cristiano Ronaldo e Dybala, che potrebbero giocare insieme, fornendo indizi sul modo in cui l'ex allenatore del Milan ha intenzione di schierarli anche nelle partite ufficiali. Oltre a loro, tornerà tra i convocati anche Weston McKennie, out contro il Monza per un ritardo di condizione. Il tecnico livornese dovrà, invece, fare a meno di Adrien Rabiot, fuori per una lesione muscolare che sarà rivalutata tra una settimana. Da qualche giorno sono tornati a lavorare a Torino anche gli ultimi reduci dalle vacanze, ovvero Federico Chiesa, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado, che difficilmente, però, saranno in campo contro il Barça.

Dove si gioca Barcellona-Juve per il Trofeo Gamper

Il match tra Barcellona e Juventus, valido per il Trofeo Gamper, non si disputerà al Camp Nou come di consueto, bensì all'Estadi Johan Cruijff, anche questo situato a Barcellona. Senza tifosi sugli spalti a causa della risalita dei contagi da Covid-19 in Spagna, infatti, le due società hanno scelto di spostare la sede del match nella casa delle formazioni giovanili blaugrana, optando per una soluzione molto più logica ed economica, non potendo contare sugli incassi del botteghino.

Date e orari delle prossime amichevoli della Juventus

Il Trofeo Gamper contro il Barcellona sarà il penultimo appuntamento dell'estate bianconera, prima che cominci il campionato di Serie A, con il debutto della Vecchia Signora che è previsto per domenica 22 agosto alle ore 18:30 in casa dell'Udinese. Anche se non è ancora stata annunciata ufficialmente, infatti, il 14 agosto dovrebbe disputarsi un match di lusso contro una delle squadre che lotteranno proprio con la Juventus per i primissimi posti del prossimo campionato, ovvero l'Atalanta. Il test si dovrebbe giocarsi all'Allianz Stadium, ma al momento non vi sono ancora comunicazioni ufficiali, nemmeno per quanto riguarda l'orario della sfida.