Lesione muscolare per Rabiot: emergenza Juventus a centrocampo per la 1ª giornata di Serie A Adrien Rabiot ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra e i tempi di recupero del calciatore francese verranno stabiliti tra 10 giorni. Il centrocampo della Juventus è in piena emergenza a 20 giorni dall’inizio della Serie A 2021/2022 con Arthur ai box e McKennie squalificato per la gara di Udine.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus inizia ad avere qualche problema di troppo a centrocampo. Dopo l'operazione di Arthur, oggi Adrien Rabiot ha accusato un problema muscolare al termine della seduta di allenamento e dagli esami a cui si è sottoposto è risultata una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero verranno dati tra 10 giorni, quando il centrocampista francese si sottoporrà a nuovi esami, ma intanto la situazione nella linea mediana di Massimiliano Allegri inizia ad essere preoccupante in vista dell'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022 contro l'Udinese.

Oltre allo squalificato Weston McKennie, i bianconeri adesso rischiano di perdere anche Rabiot e con Arthur ai box per qualche mese il centrocampo della Vecchia Signora rischia di partire subito in emergenza. Dal mercato è sempre più probabile che arrivi qualcosa, sono sempre attuali le voci su Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, ma al momento non c'è alcuna conferma in merito a queste trattative. Attualmente i calciatori che Allegri potrebbe utilizzare in mediana sono Ramsey e Bentancur; senza contare Fagioli e Ranocchia. Nelle scorse ore era arrivata anche la notizia della positività al Covid-19 di Marley Aké, calciatore dell'Under 23 che è stato aggregato alla prima squadra per la preparazione.

Il comunicato della Juventus

Questa la note della società bianconera sulle condizioni del centrocampista francese: "Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".