Ansia Covid per la Juventus: Aké positivo, era in campo contro il Monza La Juventus ha comunicato che c’è un nuovo calciatore positivo al Covid-19: si tratta di Marley Aké. Il giovane calciatore bianconero, che ha fatto parte della U23 la scorsa stagione con 16 presenze e due reti, è sceso campo per circa 30 minuti sabato scorso contro il Monza in occasione del trofeo Berlusconi.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha comunicato che c'è un nuovo calciatore positivo al Covid-19 nel suo gruppo squadra: si tratta di Marley Aké. Il Il giovane calciatore bianconero è sceso campo per circa 30 minuti sabato scorso contro il Monza, in occasione del trofeo Berlusconi vinto per 2-1 dalla squadra di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese classe 2001 fa parte della rosa della Juventus Under 23, con cui lo scorso anno ha collezionato 16 presenze e due reti. Non è il primo caso di positività nella rosa bianconera, che già nei giorni scorsi aveva dovuto fare i conti con altri situazioni simili: la società è in continuo contatto con l’autorità sanitaria locale per svolgere tutte le procedure nel modo corretto.

La squadra bianconera sta continuando il suo lavoro in vista dell'inizio della stagione 2021-2022 e da ieri può contare anche sul rientro dei calciatori della Nazionale Italiana (Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi), gli ultimi a rientrare dalle vacanze dopo l'Europeo vinto a Londra lo scorso 11 luglio. I ragazzi di Max Allegri si preparano al meglio per la prima di campionato, che li vedrà impegnati a Udine, e l'8 agosto saranno impegnati contro il Barcellona al Camp Nou per il Trofeo Gamper. La Vecchia Signora è molto impegnata anche sul mercato: dopo l'arrivo di Kaio Jorge si lavora sempre per Manuel Locatelli, ma c'è ancora distanza distanza tra l'offerta juventina e la richiesta del Sassuolo. Si attendono sviluppi anche sul nome di Pjanic.

Il comunicato della Juventus

Questa la nota del club bianconero, che ha comunicato la positività del suo tesserato attraverso i suoi canali ufficiali: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento".