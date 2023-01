Barcellona-Betis dove vederla in TV e streaming per la Supercoppa di Spagna 2023: le formazioni Barcellona-Betis è la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna 2023. Chi vince affronterà in finale il Real Madrid, che ha eliminato il Valencia. La sfida si disputerà giovedì 12 gennaio, alle ore 20 italiane allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita. Qui tutte le informazioni su formazioni e diretta tv e streaming.

A cura di Alessio Morra

Barcellona-Betis è la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna 2023. Chi vincerà la partita di stasera domenica 15 gennaio affronterà nella finale di Riad il Real Madrid, che nella prima semifinale si è imposto ai calci di rigore contro il Valencia. La sfida tra i catalani e i vincitori dell'ultima edizione della Coppa del Re si terrà oggi, giovedì 12 gennaio. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20 italiane (le 22 locali). L'incontro si disputerà allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad in Arabia Saudita, dove si tiene anche questa edizione della manifestazione, vinta un anno fa dal Real Madrid.

Per il Betis di Siviglia è una partita storica questa. Perché in tutta la sua storia prima d'ora gli andalusi solo una volta hanno giocato la Supercoppa di Spagna, che fino a quattro anni fa si giocava con la formula classica che opponeva i vincitori di campionato e coppa.

Curiosamente nel 2005, il Betis sfidò proprio il Barcellona, che nella doppia sfida si impose (pur perdendo la gara di ritorno al Camp Nou). All'epoca tra le fila dei bianco-verdi così come oggi c'era Joaquin. Qui tutte le informazioni per conoscere le formazioni delle due squadre e dove vederla la partita in diretta TV e streaming.

Partita: Barcellona-Betis

Dove si gioca: Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, Arabia Saudita

Quando si gioca: giovedì 12 gennaio 2023

Orario: 20:00

Diretta TV: –

Diretta streaming: –

Competizione: Supercoppa di Spagna, semifinale

Dove vedere Barcellona-Betis in TV e streaming

Non sarà possibile seguire in diretta tv in Italia Barcellona-Betis. Perché nessuno ha acquistato i diritti televisivi della Supercoppa di Spagna. Quindi non si potrà vedere né in tv né in streaming alle partite della Supercoppa di Spagna 2023.

Le probabili formazioni di Barcellona-Betis

Lewandowski c'è. Il bomber polacco ha da scontare tre giornate di squalificate nella Liga, ma questa è un'altra competizione. Sarà 4-3-3 per Xavi con Raphinha e Dembélé nel tridente. I giovani Gavi e Pedri saranno affiancati da Busquets.

L'ingegner Pellegrini se la gioca con il 4-2-3-1. In difesa il campione del mondo Pezzella, a metà l'altro campione Guido Rodriguez. In porta l'ex Bravo. Di punta Borja Iglesias.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi

Betis (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Edgar, Miranda; William Carvalho, G. Rodriguez; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Borja Iglesias. All. Pellegrini