Balotelli vuole chiarire una cosa dopo l'ennesima panchina nel Genoa: "Non vorrei si dicessero cavolate" Con una storia Instagram pubblicata sul suo profilo dopo Lecce-Genoa che lo ha visto restare in panchina per tutta la partita Mario Balotelli ha voluto chiarire una cosa riguardo le sue attuali condizioni fisiche.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo esser rimasto in panchina per tutta la partita anche in Lecce-Genoa e dopo la spiegazione dell'esclusione data dal suo allenatore Patrick Vieira ("È importante tanto quanto Sabelli e Vogliacco che sono rimasti anch'essi in panchina"), Mario Balotelli ha voluto dire la sua riguardo quest'ultima esclusione e in generale sul fatto che dall'arrivo del tecnico francese (con cui era già andato in rotta di collisione ai tempi del Nizza) al posto di Alberto Gilardino abbia collezionato appena 34 minuti in campo in sei partite (dato che per quella contro l'Empoli non è stato nemmeno convocato a causa di un'influenza).

Nello specifico il 34enne bresciano ha voluto chiarire che il suo mancato impiego nella sfida di campionato del Via del Mare non ha nulla a che fare con la sua condizione fisica o eventuali problemi, certificando di fatto che la valutazione fatta da Patrick Vieira (che ha effettuato solo quattro delle cinque sostituzioni che aveva a disposizione) sia di tipo esclusivamente tecnico e tattico.

"Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni" si legge in fatti nel messaggio scritto e pubblicato tra le proprie storie su Instagram da Mario Balotelli alcune ore dopo la fine del match della 19ª giornata della Serie A 2024-2025 che ha visto il suo Genoa uscire con uno pareggio per 0-0 dall'ostica sfida in casa del Lecce. "Bacio a tutti e forza Genoa" la chiosa finale del messaggio pubblicato dall'attaccante rossoblu che sa dunque che, se vorrà avere un minutaggio più elevato nel prosieguo della sua avventura al Grifone, dovrà far ricredere Vieira che in questo momento non lo considera una prima scelta per il suo attacco.