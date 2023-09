Balotelli vede in diretta il video di Osimhen sul TikTok del Napoli e sbotta: “Chi è quel cogl*one?” Mario Balotelli su Twitch a TV Play va su tutte le furie quando vede il video di Osimhen sul TikTok del Napoli. L’attaccante bresciano resta basito: “Chi è quel cogl*one?”

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli è tornato a parlare ai microfoni di TV Play. Nella diretta su Twitch che lo vede protagonista, l'attaccante bresciano ha toccato diversi argomenti insieme agli altri membri della live sul turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Argomento principale, oltre a quello sulla clamorosa sconfitta della Roma 4-1 in casa del Genoa, è stato chiaramente quello riguardante Victor Osimhen. Il bomber del Napoli è stato al centro delle attenzioni mediatiche per via del caos generatosi con il club azzurro per quel video pubblicato dal profilo della società su TikTok.

Immagini che hanno ferito il giocatore – già nervoso per via dello screzio con Garcia dopo la sostituzione di Bologna – tanto da far intervenire il suo agente che pubblicamente aveva fatto sapere di poter agire per vie legali contro la società campana. Il Napoli ha poi vinto contro l'Udinese con il gol dello stesso Osimhen e il club ha chiesto scusa al giocatore con un comunicato ufficiale. Balotelli, molto amico di Osimhen, ha commentato proprio questo vicenda dicendosi però "deluso" dal comportamento del nigeriano, specie in un frangente della gara contro i friulani.

"Ma è uno scherzo? Chi ca..o è quel co…one, ma come si permette di fare una roba del genere" ha detto Balotelli dopo aver rivisto il video su TikTok incriminato da Osimhen. Probabilmente Supermario non aveva seguito tutta la vicenda con attenzione e quel filmato era balzato ai suoi occhi per la prima volta. "Non scherziamo – ha proseguito – Osimhen è uno dei tre/quattro giocatori più importanti del Napoli degli ultimi anni ma ci vuole rispetto, non è il momento di scherzare con Osimhen, soprattutto in questo momento. Chi ha messo questo video è una testa di ca..o".

Balotelli ha poi proseguito: "Anche Osimhen ha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non gli hanno fatto un torto e non c'entrano nulla – spiega l'attaccante bresciano – Comunque penso che Osimhen possa rimanere al Napoli un altro anno al massimo" rivela Balotelli che è molto amico di Osimhen e quindi le sue parole potrebbero anche essere più di un pensiero isolato di Supermario. "Se avessero avvisato Osimhen del video, non credo lui avrebbe detto di sì – ha spiegato ancora Balotelli – A me una roba del genere avrebbe fatto infuriare e non poco. Per questa cosa potrebbe chiedere la cessione? Non credo dai, non mi sembra una cosa fattibile”.

Il momento in cui Balotelli commenta la vicenda Osimhen nel Napoli.

Balotelli ha comunque condannato il comportamento del giocatore durante la partita contro l'Udinese. Garcia chiede a Osimhen di calciare il rigore ma il giocatore concede la sfera a Zielinski che poi lo realizza: "Osimhen è un mio amico, lo saluto, ma nel rigore contro l’Udinese mi ha un po’ deluso – spiega Balotelli – Doveva calciare lui e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si può negare". Sulla mancata esultanza al Maradona ha poi concluso: "Ha fatto bene, mi copia (ride, ndr)".