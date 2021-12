Balotelli impazzisce in campo: calcio sulla testa del compagno che ha segnato Mario Balotelli sta giocando una buona stagione con la maglia dell’Adana Demirspor in Turchia, ma la testa è sempre quella: in campo può fare qualsiasi cosa…

A cura di Paolo Fiorenza

Vola l'Adana Demirspor di Mario Balotelli nella Super Lig turca: con la vittoria di oggi contro il Galatasaray – la terza consecutiva – la squadra allenata da Vincenzo Montella si è portata in quarta posizione, tre punti dietro l'İstanbul Başakşehir e quattro dietro il Konyaspor. In vetta alla classifica è imprendibile il Trabzonspor, che ha 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda.

Il match contro gli uomini di Terim, che languono a metà classifica, è stato deciso dalla doppietta di Yunus Akgun, giovane attaccante classe 2000 curiosamente proprio in prestito dal Galatasaray. I due gol sono stati propiziati da due assist del ‘Monito' Vargas, giocatore argentino un cui video pochi giorni fa era diventato virale per lo scherzo fattogli da Balotelli, che in sala mensa ha appoggiato un paio di mutande sulla testa del compagno.

Già, perchè Super Mario sta giocando sì una buona stagione, che fa suggerire a qualcuno un suo clamoroso ritorno in Nazionale come salvatore della patria nei playoff mondiali di marzo, ma la testa è sempre quella. Un burlone che in qualsiasi momento può tirare fuori il gesto folle, come infatti è puntualmente accaduto in occasione dei festeggiamenti per la rete di Yunus Akgun. Balotelli ha sferrato un calcio sulla nuca del compagno: ovviamente non forte, ma resta la totale imprevedibilità del 31enne bresciano.

Super Mario è capace davvero di tutto: anche di giocare una stagione come l'attuale, in cui è rinato per l'ennesima volta nella sua carriera, dopo le due deludenti esperienze con Brescia e Monza. Il suo ruolino dice 7 gol e 4 assist in 19 partite: Roberto Mancini davvero potrebbe farci un pensierino in vista di marzo. Del resto il CT azzurro è uno di quelli che lo conosce meglio…