Sembrava impossibile ma Mario Balotelli potrebbe avere un'altra occasione in Serie A. Nelle prossime ore potrebbe prendere sempre più corpo la trattativa avanzata col Genoa, che darebbe una nuova chance all'attaccante italiano reduce da una difficile stagione a Brescia. La dirigenza rossoblù ha tentato di nascondere la trattativa per evitare il solito trambusto mediatico che si viene a creare ogni volta che si parla di Balotelli ma già domani ci sarà un primo incontro ravvicinato tra Mino Raiola, che è atteso a Genova per un tavolo tecnico con lo stesso Preziosi e con il direttore sportivo Faggiano. Non ci sono ancora dettagli su cifre o possibili dati dell'operazione sul tavolo.

Si potrebbe, quindi, aprire una nuova opportunità per Balotelli, che aveva visto chiudersi in malo modo la sua esperienza con il Brescia e che vorrebbe provare a fare una grande stagione per mettere in difficoltà Mancini in vista dell'Europeo. Sul futuro del giocatore si era espresso pochi giorni fa il suo procuratore: "Per Mario c'è sempre una soluzione. È una delle più grandi punte italiane, la soluzione si trova. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa". Intanto lui pochi giorni fa ha annunciato: "Sto tornando".

Ci aveva pensato il Besiktas, ma le richieste dell’attaccante bresciano hanno bloccato i dialoghi tra le parti. In Francia, dove SuperMario si è trovato bene tra Nizza e Marsiglia, il Nantes aveva provato a mettere in piedi la trattativa ma i contatti non sono stati approfonditi. Mario Balotelli è alle prese con l’ennesimo rilancio ma se c'è qualche calciatore che può regalare sempre qualche colpi di scena quello proprio SuperMario. Nelle prossime ore capiremo meglio cosa accadrà ma c'è il sogno Europei da inseguire e Balo cercherà di essere ai nastri di partenza della stagione per poterlo cullare.