Balotelli al Cagliari dopo l’infortunio di Belotti, Pisacane è chiaro: “Non mi soffermerei”

Il grave infortunio di Andrea Belotti, che dovrà stare lontano dal campo per un lungo periodo, apre un interrogativo importante in casa Cagliari: servirà un rinforzo in attacco? Si è subito scatenata la caccia all'identikit giusto tra gli svincolati e uno dei nomi circolati nelle ultime ore è quello di Mario Balotelli, ma allenatore dei sardi Fabio Pisacane ha invitato alla calma.

Il tecnico del Cagliari si è espresso così in conferenza sull'infortunio del Gallo: "Abbiamo perso un guerriero, un giocatore che ci stava dando tanto ma chi vive questo sport sa che anche gli infortuni fanno parte del gioco. Il Cagliari non si farà abbattere da questo episodio".

Domenica, alle ore 12:30, i rossoblù saranno impegnati sul campo dell’Udinese, e si pensa solo a preparare la sfida ma in conferenza stampa è inevitabile la domanda sulle voci di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Pisacane è stato chiaro: "Torniamo sul mercato degli svincolati? Io non penso al mercato, io penso ad Andrea che si è fatto male pochi giorni fa. Penso solo al ruolo che mi compete e all'Udinese, non penso al mercato. Su Balotelli non mi soffermerei su quello che si legge su internet, non è una domanda da rivolgere a me ma al direttore Angelozzi".

Balotelli e l'ultima esperienza in Serie A

Per SuperMario l’ultima esperienza in Serie A non è stata memorabile: dopo l’approdo al Genoa, dove era stato voluto da Alberto Gilardino, ha trovato poco spazio dopo l'avvicendamento in panchina con Patrick Vieira, totalizzando appena 56 minuti complessivi prima di uscire dai radar.

Nel corso dell'estate si era parlato di un possibile approdo al Pavia ma lo stesso calciatore ha rispedite al mittente le voci in maniera molto netta: "C'è qualcuno che vuole farsi pubblicità". Intanto Balotelli continua il suo lavoro con il preparatore Stefano Mazzoldi e un gruppo di calciatori a Brescia.