Baldanzi rivela cosa ha detto l'arbitro per il rigore negato, abbaglio clamoroso: "Prima salta e poi ti pesta" La Roma protesta per il penalty non concesso dall'arbitro La Penna e per il silenzio del Var in occasione dell'episodio chiave del match col Monza: Baldanzi viene letteralmente travolto da Kyriakopoulos. "Inaccettabile quanto accaduto", le parole del dirigente Ghisolfi.

"Perché il Var non è intervenuto?". Le parole del direttore sportivo giallorosso, Ghisolfi, sono solo la punta dell'iceberg dello stato d'animo della Roma che schiuma rabbia per il calcio di rigore non concesso a Monza per l'intervento scomposto di Kyriakopoulos su Baldanzi. È l'episodio da moviola che rinfocola le polemiche per l'incoerenza da parte degli arbitri sulle valutazioni e sulle decisioni che prendono in determinati casi. Lo stesso calciatore capitolino si mostrerà stupito in diretta TV raccontando qual è stata la spiegazione datagli dal fischietto.

Cosa è successo tra Kyriakopoulos e Baldanzi: le proteste della Roma

In questo specifico, per quanto accaduto a Monza, non si tratta di semplice "step on foot" (punibile), che nelle settimane scorse pure aveva fatto discutere per la strana linea adottata sui provvedimenti assunti nei confronti di Bartesaghi del Milan e Frendrup del Genoa. C'è dell'altro di ben più grave, a giudicare dalla dinamica di tutta l'azione: in buona sostanza il calciatore dei brianzoli travolge letteralmente quello giallorosso dopo avergli rifilato il pestone. La sequenza mostra come con l'altra gamba colpisca anche l'altro arto del romanista. Ecco perché diventa difficile comprendere per quale ragione né il direttore di gara, La Penna, né il collega addetto al Var, Aureliano, hanno ritenuto di dare un peso differente all'episodio che avrebbe potuto scrivere un finale diverso rispetto al pareggio (1-1).

In particolare, non si riesce a comprendere, considerati i movimenti dei due giocatori, perché dalla cabina di regia di Lissone non sia partito il suggerimento di andare a rivedere meglio l'azione alla on-field-review. La risposta la dà lo stesso Baldanzi che, in diretta TV a Sky Sport, svela cosa gli ha detto il fischietto nell'occasione: "Mi ha detto che il calciatore del Monza prima salta e poi mi pesta… ma non è così, si vede anche dalle immagini". Cosa vuol dire? Che la decisione perentoria e certa dell'arbitro deve avere ammutolito anche il Var (che invece in altre gare, come in Juve-Cagliari, è stato molto attivo).

La rabbia di Ghisolfi e Juric in diretta TV: "Tutti hanno visto, è rigore"

"Non è mia abitudine venire a parlare dell'arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Tutti hanno visto, è rigore. Perché il Var non è intervenuto? Io chiedo il rispetto per il mio allenatore, per i miei giocatori, per i tifosi della Roma. C'è molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo avuto ancora spiegazioni, appena avremo la possibilità di chiedere spiegazioni capiremo cosa è successo".

All'amarezza del dirigente giallorosso s'è aggiunta anche l'ironia del tecnico, Ivan Juric, che nel commentare la prestazione contro il Monza ha ammesso: "Sono molto soddisfatto della prestazione, deluso del risultato e del rigore non dato… che ha completato l'opera". Tra gli episodi del match era finita anche la rete del possibile vantaggio annullata a Dovbyk dopo un check del Var: l'attaccante della Roma era stato il più lesto di tutti in area a raccogliere la palla e a scaricarla sotto la traversa dopo il palo centrato da Koné con un tiro da fuori.