Bailly espulso dopo un fallo terrificante: grande spavento per le condizioni di N’Diaye Eric Bailly perde la testa durante il match di Coppa del Marsiglia e commette un fallo terrificante sul povero N’Diaye. Dopo l’espulsione dell’ex United, l’avversario è stato costretto ad essere sostituito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il campionato francese è fermo in questo weekend per dare spazio alle coppe nazionali. E proprio in occasione dell'incontro che si sta giocando tra Marsiglia e Hyeres è successo un episodio a dir poco brutto. Sul campo dei padroni di casa che militano nel Championnat de France amateur, ovvero la quarta divisione del campionato francese di calcio, l'arbitro è stato costretto a espellere Eric Bailly. L'ex Manchester United, in prestito al Marsiglia, si è reso protagonista di un fallo a dir poco terrificante. Un intervento insensato che ha messo a serio rischio la salute di Moussa N'Diaye, giocatore dell'Hyeres.

Al 15′ del primo tempo, con il punteggio di 0-0, N'Diaye era pronto ad andare via col pallone portandoselo avanti col petto, ma a un certo punto viene fermato. Non con una spallata o un semplice fallo di gioco, ma con un intervento in stile ‘kung fu' che ha messo in atto proprio il difensore ivoriano. Il 28enne, come si evince dalle immagini, tagliato fuori dal movimento del suo avversario, alza la gamba destra nel tentativo di prendere la palla, e nonostante fosse in netto ritardo, decide comunque di intervenire finendo per colpire con tutta la sua forza il petto del povero N'Diaye.

L'arbitro estrae subito il cartellino rosso con Tudor che resta incredulo in panchina riguardando quanto accaduto. Bailly non fa una piega per quell'intervento ma nel frattempo N'Diaye resta a terra. Trascorrono 5 minuti tra il fallo, l'espulsione e l'intervento dei sanitari in campo che prontamente hanno prestato soccorso al giocatore dell'Hyeres. Al 20′ N'Diaye viene sostituito ma di certo questo non è la sola nota stonata della partita.

Le immagini del trasporto in ospedale del giocatore per nuovi accertamenti.

Le immagini riprese da Bein Sports mostrano infatti il giocatore entrare in ambulanza. La società aveva infatti ritenuto opportuno che N'Diaye venisse trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Accertamenti necessari per capire l'entità del colpo subito al petto che è stato brutto e a dir poco violentissimo. Di certo Bailly avrebbe dovuto realmente fermarsi senza forzare troppo quell'intervento che ha messo seriamente in pericolo il suo avversario. Il giocatore fortunatamente è rimasto allo stadio senza dover per forza andare in ospedale: un sospiro di sollievo per tutti.