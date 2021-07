La grande paura sembra essere alle spalle. El-Khouma Babacar si era sentito male durante gli allenamenti in Turchia con la sua squadra, l'Aytemiz Alanyaspor. Il giocatore, che in Italia conosciamo bene per diverse esperienze in Serie A, aveva accusato un malore all'improvviso mentre era in campo accasciandosi subito al suolo. È stato trasportato immediatamente in ospedale d'urgenza per accertamenti e pare si fosse trattato di "spasmo cardiaco". Il giocatore resta sotto osservazione e il suo problema verrà approfondito ancora nei prossimi giorni. Ma l'importante è che il giocatore si sia ripreso. Babacar è infatti comparso in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram della "Trenta fondation", ovvero la sua fondazione che ha sede a Firenze e della quale è proprio lui il Presidente.

Babacar si è mostrato sorridente e sereno e all'interno del video ha voluto subito tranquillizzare tutti coloro i quali non gli hanno fatto mancare il proprio sostegno in queste ore: "Sto bene". Chiaro e semplice con un bel sorriso sul viso stringendo le mani. Il giocatore ha registrato il video dalla sua abitazione di Alanya e per fortuna, ciò che gli è accaduto, pare si tratti solo di un brutto spavento. Il problema sembra essere superato ma è chiaro che il suo rientro in campo dovrà essere dosato e il giocatore monitorato dallo staff medico. La stampa turca ipotizza che Babacar possa anche saltare la prima parte di stagione.

Qualche ora prima, proprio dalla pagine ufficiale della "Trenta fondation" era stato pubblicato un post con le parole dello stesso attaccante che aveva voluto tranquillizzare tutti: "Sto bene e ringrazio tutti per l'affetto dimostrato". Babacar vanta una lunga esperienza in Serie A iniziata nel 2007 con la Fiorentina quando aveva solo 14 anni poi il debutto in prima squadra nel 2010 collezionando in totale 99 presenze segnando 27 gol. Nel corso della sua carriera in Italia il senegalese ha poi vestito anche le maglie di Padova, Modena, Sassuolo e Lecce. Dopo il club salentino è poi stato trasferito in Turchia nel 2020.