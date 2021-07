El-Khouma Babacar si è sentito male in allenamento: l'ex attaccante della Fiorentina, ora in forza all’Aytemiz Alanyaspor, ha accusato un malore improvviso ed è subito stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti da effettuarsi in giornata. Si parla di spasmo cardiaco, un problema che ne potrebbe compromettere lo inizi di questa nuova stagione che per il club turco inizia fra pochi giorni con il ritiro pre campionato.

Non si conosce ancora la reale entità del malessere per il giocatore, anche se i primissimi esami hanno riscontrato un problema al cuore. I medici hanno diagnosticato uno spasmo cardiaco, che consisterebbe in un’improvvisa e innaturale contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici. Il tutto porta ad una istantanea riduzione di flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione e senza ossigenare a dovere il cuore.

La sutiazione è attualmente sotto controllo e il giocatore di origini senegalesi non appare in pericolo di vita. Di certo, la preparazione pre stagionale finisce qui in attesa di ulteriori accertamenti clinici per capire la reale motivazione del malore. Babacar si stava allenando con i suoi nuovi compagni al momento del fatto, in attesa del via ufficiale della prossima stagione in Turchia dove ha trovato un ingaggio presso l'Aytemiz Alanyaspor club di seconda fascia che però gli avrebbe permesso di scendere in campo con continuità.

L'avventura italiana di Babacar era iniziata con i colori viola, nel 2007 quando aveva solamente 14 anni per giocare nelle giovanili e approdando in prima squadra. Con la Fiorentina ha collezionato 99 presenze: 23 nella prima e 76 nella seconda segnando 27 gol in totale. In Italia ha vestito anche le magli di Padova, Modena e Lecce suo ultimo club prima della partenza per la Turchia dove ha già collezionato 25 presenze e segnato 8 gol.