Non è stata una giornata da ricordare per Josué Duverger, 21enne portiere della Nazionale di Haiti che stanotte ha realizzato un autogol incredibile nel match di qualificazioni mondiali contro il Canada. Era una partita decisiva per il passaggio del turno dei caraibici, sconfitti all'andata per 1-0: un risultato che lasciava aperta la possibilità di qualificarsi all'Ottagonale da cui usciranno le tre squadre della Concacaf che voleranno in Qatar, più la quarta che si giocherà il posto nel playoff intercontinentale.

Il regolamento prevede che al girone finale con gare di andata e ritorno accedano le migliori cinque Nazionali in base al ranking FIFA di luglio 2020: erano dunque già qualificate Messico, Stati Uniti, Giamaica, Costa Rica e Honduras. Le altre tre formazioni sono uscite dalle sfide di secondo turno il cui match di ritorno si è giocato stanotte: Panama ed El Salvador hanno fatto fuori rispettivamente Curacao e Saint Kitts e Nevis, mentre Haiti ha perso anche il return match contro il Canada per 3-0, abbandonando i sogni di volare ai Mondiali che si disputeranno nel dicembre del 2022.

La partita è stata in bilico per tutto il primo tempo, conclusosi sul punteggio di 0-0, ma dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa Duverger si è fatto passare tra le gambe un innocuo retropassaggio di un proprio compagno senza che ci fosse un giocatore canadese nel raggio di metri. Il portiere haitiano, che gioca nella squadra Under 23 del Vitoria Setubal in Portogallo, ha poi cercato di recuperare calciando il pallone che era comunque assolutamente recuperabile, ma lo ha penosamente ciccato. Il Canada è poi dilagato segnando il 2-0 al 74′ con Larin ed il 3-0 finale con Hoilett all'89': per la Nazionale allenata da John Herdman il sogno mondiale continua.