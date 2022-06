Australia-Perù dove vederla in TV e diretta streaming: orario dei playoff Mondiali Australia e Perù si incontrano oggi nella sfida decisiva per la qualificazione ai mondiali 2020 in Qatar. Gli australiani hanno ottenuto l’accesso alla finale playoff dopo aver battuto gli Emirati Arabi, mentre Lapadula e compagni grazie al quinto posto nel girone di qualificazione sudamericano.

A cura di Enrico Scoccimarro

Sono solo due gli slot ancora vuoti nel mondiale di Qatar 2022 che prenderà il via il prossimo 21 novembre. Uno di questi sarà colmato da una tra Australia e Perù, che si sfidano oggi nella finale playoff decisiva. In particolare, una delle due nazionali andrà a completare il girone D della rassegna iridata, composto dai campioni in carica della Francia, dalla Danimarca, prima nel gruppo F delle qualificazioni Uefa, e dalla Tunisia, qualificata nei playoff africani contro il Mali.

La Nazionale australiana è arrivata a giocarsi tutto in questa partita dopo la fase a gironi, in cui si è classificata terza, battendo poi gli Emirati Arabi negli spareggi grazie alle reti di Irvine e Hrustic, che hanno deciso la sfida terminata per 1-2. Quella peruviana, invece, è arrivata qui in virtù direttamente del piazzamento al quinto posto nel girone sudamericano, vincendo l'ultima gara a marzo contro il Paraguay: negli scorsi giorni ha anche vinto in amichevole contro la Nuova Zelanda grazie al goal dell'italo-peruviano e attaccante del Benevento Gianluca Lapadula.

L'ultimo spareggio riguarda invece Costa Rica-Nuova Zelanda e si giocherà nella giornata di domani, 14 giugno. Una di queste due completerà il gruppo E, composto da Spagna, Germania e Giappone.

Partita: Australia-Perù

Australia-Perù Data: 13 giugno 2022

13 giugno 2022 Orario: 20:00

20:00 Canale tv: –

Streaming: –

Australia-Perù, dove vederla in TV e streaming

La penultima finale playoff che sancisce la partecipazione al prossimo mondiale si gioca oggi 13 giugno alle ore 20:00 italiane. Per la sfida però, al momento, non è prevista alcuna diretta televisiva nel nostro Paese. Pertanto, nessuna piattaforma la trasmetterà in streaming. Per guardarla in diretta occorrerà dunque esclusivamente collegarsi con il satellitare o in streaming ad un canale di uno dei due Paesi rappresentati in gara o di altri paesi che hanno acquistato i diritti TV. Per quanto riguarda il Perù, andrà in onda alle 13.00 sui canali Movistar Sports e Televisione Latina, mentre alle 14.00 in Cile e alle 15.00 in Argentina su TNT Sport e infine nel resto del Sud America alle 15.00 su ESPN e Star+.

Dove si gioca Australia-Perù per i playoff Mondiali

L'incontro decisivo per le sorti delle due Nazionali verrà disputata allo "Stadium Australia" di Sidney.

Playoff mondiali, le probabili formazioni di Australia-Perù

Australia(4-1-4-1): Matteo Ryan; Nathaniel Atkinson, Bailey Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Martin Boyle, Craig Goodwin; Matteo Leckie. CT: Graham Arnold.

Perù(4-1-4-1): Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún o Christofer Gonzáles, Renato Tapia; Christian Cueva, Sergio Peña, André Carrillo; Gianluca Lapadula. CT: Ricardo Gareca.