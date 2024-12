video suggerito

Ausilio premiato come miglior direttore sportivo dell’anno: i vincitori dei Globe Soccer Awards A Dubai si è tenuta la premiazione dei Globe Soccer Awards dove non sono mancati i rappresentati dell’Italia: Ausilio miglior direttore sportivo, premio alla carriera per Del Piero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ha avuto rivali Piero Ausilio ai Globe Soccer Awards. di Dubai dove è stato incoronato come miglior direttore sportivo del 2024. Il dirigente dell'Inter ha battuto la concorrenza dei colleghi di altri importanti club europei e si è piazzato al primo posto in questo premio che ogni anno si tiene negli Emirati Arabi. A rappresentare l'Italia però non c'era soltanto il nerazzurro, dato che nelle altre categorie tra i premiate spunta anche Carlo Ancelotti come miglior allenatore dell'anno, un riconoscimento seguito dai tanti premi assegnati al Real Madrid.

Ausilio è il miglior direttore sportivo del 2024

Un riconoscimento importante per tutto il lavoro che sta portando avanti con l'Inter, impreziosito anche dallo scudetto della seconda stella vinto alla fine dell'ultima stagione. Ausilio è il direttore sportivo più bravo del 2024 e ha superato la concorrenza di tanti big del settore, a partire dal bolognese Giovanni Sartori. Tra i dirigenti in lizza per il premio c'erano anche Luis Campos del PSG ed Edu Gaspar dell'Arsenal, ma alla fine è stato l'interista a trionfare ai Globe Soccer Awards.

Tutti i premiati dei Globe Soccer Awards di Dubai

Come sempre a fare incetta di premi è stato il Real Madrid che ha trionfato in più categorie: Ancelotti è l'allenatore dell'anno, Florenzino Perez ha ricevuto un premio alla carriera, Vinicius è stato nominato come miglior attaccante del 2024 e Bellingham come miglior centrocampista, oltre al meritato premio a tutta la squadra come club dell'anno. Il miglior giocatore emergente invece è Yamal del Barcellona, uno dei pochi insidiati nella festa dei Blancos, mentre a Dubai anche Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente in questa quindicesima edizione del galà.

Ma i premi non finiscono qui perché tra i volti noti del calcio europeo spicca anche Jorge Mendes (procuratore dell'anno) e Alessandro Del Piero che ha ricevuto un premio alla carriera insieme a Neymar, Courtois e Rio Ferdinand.