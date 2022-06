Atroce amarezza agli Europei Under 19: l’Italia cede all’Inghilterra e sfuma il sogno della finale Generosa prestazione dei giovani di Nunziata che cullano il sogno più grande fino al 60′. L’Inghilterra vince in rimonta e si guadagna la finale degli Europei imponendosi 2-1.

A cura di Alessio Pediglieri

Per prima in vantaggio, brava nel gestire il match fino a inizio ripresa, la giovane Italia di Nunziata paga pegno alla distanza: il rigore segnato da Miretti al 12′ illude e un paio di disattenzioni difensive puniscono gli azzurri. L'Inghilterra è più cinica e decisa, capovolge il risultato con la rete che vale la vittoria all'82' condannando gli azzurrini, bravissimi e generosi nel finale, dove sfiorano un meritato pareggio. L'Europeo di categoria, però, si conclude così, tra gli applausi ma solo con la semifinale.

Il primo tempo scorre via tra emozioni e bel gioco, con due nazionali che si confrontano a viso aperto mettendo in campo le proprie attitudini senza nascondersi. L'Inghilterra dalla maggior prestanza fisica, con un tasso tecnico superiore ma incapace di finalizzare le ottime occasioni create, soprattutto grazie ad una prestazione enorme di Desplanches, bravissimo a negare la gioia del gol agli inglesi con parate decisive. L'Italia ottimizzando ciò che il campo ha offerto nei primi 45 minuti, disciplinata, attenta e pronta a cercare la profondità per innescare le qualità di Nasti e Ambrosino. Ad avere la meglio nella prima metà di gara sono gli Azzurrini di Nunziata che capitalizzano fino all'intervallo la rete messa a segno dal dischetto da Miretti, siglata al 12′ dopo che l'arbitro Goga Kikacheishvili aveva ravvisato un evidente intervento in ritardo da parte di Brooke Norton-Cuffy.

Il risultato finale della semifinale Inghilterra–Italia

La ripresa inizia senza cambi e sulla fotocopia della prima parte del match con l'Italia che gestisce il tempo, mantiene i ritmi sulle proprie corde favorendo il possesso palla e con l'Inghilterra che, al contrario, accelera non appena può la manovra per presentarsi in area azzurra. Riuscendo a bucare la retroguardia di Nunziata grazie ad un preciso colpo di testa da centro area di Scott, appena entrato, che trova al 57′ l'1-1 e rimette in discussione l'accesso per la finale dell'Europeo di categoria. L'Italia con il passare della gara inizia a soffrire, con gli inglesi in fiducia che provano la via del raddoppio. Che arriva proprio nel momento peggiore, con Quansah all'82, nei 10 minuti finali quando non c'è più tempo per recuperare.

Inghilterra U19 – Italia U19 2-1

Marcatori: 12′ Miretti rig. (Ita), 57′ Scott (Ing), 82′ Quansah (Ing)

Inghilterra (4-2-3-1): Cox, Norton-Cuffy (dal 56′ Oyegoke), Quansah, Edwards, Doyle; Iroegbunam (dal 56′ Scott), Chukwuemeka; Devine, Ramsey (dal 56′ Bynoe-Gittens, dall'83' Chambers), Vale; Scarlett (dall'87' Jabbison).

All. Foster.

Italia (4-3-1-2): Desplanches, Turicchia (dal 63′ Mulazzi), Ghilardi, Coppola, Giovane (dal 72′ Fontanarosa); Fabbian (dal 72′ Baldanzi), Faticanti (dal 90′ Fazzini), Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino (dal 63′ Volpato).

All. Nunziata