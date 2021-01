Dieci vittorie nelle ultime undici partite di campionato. Una Liga che sembra già ben indirizzata, ma in Coppa è tutta un'altra musica per l'Atletico Madrid, che è stato eliminato dal Cornellà, una squadra di terza divisione che si è tolta lo sfizio di buttare fuori dal torneo la squadra che sta dominando in Spagna. E non si può dire nemmeno che Simeone non se la voleva giocare, in campo c'erano sette titolari, compreso Joao Felix che si è infortunato.

Atletico ko con il Cornellà

La Coppa del Re da anni ormai regala grandi sorprese e gioie pure a squadre che militano in categorie inferiori. Così è stato per il Cornellà, una compagine della Segunda Division B, la terza serie spagnola, che ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid, che è primo nella Liga (e ha due partite da recuperare) ed è negli ottavi di finale in Champions League. Simeone incassa la terza sconfitta stagionale. Ma se quelle con Bayern e Real ci potevano stare, questa con il Cornellà invece sorprende in modo enorme.

Tanti titolari in campo, ma l'Atletico perde con il Cornellà

Simeone manda in campo sette titolari: Joao Felix, Saul, Vitolo, Kondogbia, Correa, Renan Lodi e Gimenez, ma dopo sette minuti è già sotto di un gol, segnato da Adrian Jimenez, che ha militato con la squadra ‘B' dell'Atletico tre anni fa. I Colchoneros si impegnano, ci provano, assediano la squadra catalana ma non riescono a trovare il gol del pari che avrebbe allungato fino ai supplementari l'incontro. Ma l'1-1 non arriva e nel finale si infortuna anche il difensore Gimenez. Anche lo scorso anno l'Atletico uscì subito in coppa per mano di una squadra di terza divisione. Ora Simeone e i suoi avranno la possibilità di concentrarsi soprattutto sulla Liga e poi anche sulla Champions League.