video suggerito

Athirson scioccato da Inzaghi: “Alla Juve ci provava con le mogli degli altri, ci furono problemi” L’ex difensore Athirson ha raccontato un aneddoto inedito su Pippo Inzaghi ai tempi della Juventus. Il brasiliano arrivò a Torino nel 2001 e fece solo 5 presenze, il tempo necessario però per conoscere l’ambiente bianconero in cui Superpippo era il bomber per antonomasia ma anche uno che ci provava con le donne dei compagni: “Senza scrupoli e in quel periodo ci furono anche dei problemi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi si ricorda di Athirson alla Juventus? Probabilmente in pochissimi e solo i più accaniti tifosi bianconeri, ma di certo il difensore brasiliano si ricorda molto bene di quando arrivò a Torino nel lontano 2001. Per restarci poco ma a sufficienza per raccontare a distanza di anni alcuni aneddoti inediti su Pippo Inzaghi, a quei tempi bomber letale. E anche un "ruba fidanzate senza alcuno scrupolo".

Athirson svela il lato nascosto di Superpippo: rubava le fidanzate ai compagni

L'aneddoto risale ad inizio 2000, quando alla Juventus arrivò proprio il difensore bianconero. Che a distanza di anni, in un podcast andato in onda via social ha raccontato alcuni retroscena all'interno della squadra che riguardano soprattutto Filippo Inzaghi, il bomber assoluto dei bianconeri che, però, fuori dal campo sembra ne combinasse di cotte e di crude. "Ci provava con le mogli dei giocatori…sì, sì" inizia senza paletti Athirson ricordando le gesta di Superpippo lontano dalle partite della domenica. "E gli piaceva guardare… si metteva a guardare sempre mia moglie, ad esempio. Ma non solo guardava la mia, anche le mogli degli altri giocatori. Un ruba fidanzate, insomma e senza scrupoli". A tal punto che lo stesso Athirson sottolinea che all'interno del gruppo ci furono anche dei problemi: "Qualche problema c'è stato in quel periodo. Non ne sono sciuro, ma mi pare ci sia stata anche una separazione… ma non posso parlarne perché non ne sono certo, poi io ritornai in Brasile"

L'aneddoto di Davids in allenamento: la vendetta su Superpippo

Una situazione particolare che non è mai venuta a galla e che l'ex difensore brasiliano si è divertito a svelare, raccontando anche un episodio in particolare avvenuto durante uno degli allenamenti della squadra. Protagonisti, lui, Davids e, ovviamente, Inzaghi. "Una volta in allenamento, e lo giuro, c'era un'atmosfera infuocata con Davids che gli andava sempre contro. Lui si lamentava ed Edgard…boom, boom". Athirson racconta divertito cosa accadde, in quella che si può definire una vendetta su Superpippo e le sue malefatte: "Io lo spingevo, e lui gli andava contro. Poi gli dicevo: approfittane, approfittane, colpiscilo adesso tu che puoi. Io non potevo… ero appena arrivato alla Juventus"

Athirson senza pietà: "Inzaghi goffo e scarso, ma quando tirava segnava"

Nel raccontare la sua unica stagione in bianconero, decisamente incolore con solamente 5 presenze all'attivo, l'ex difensore brasiliano si sofferma anche sulle qualità di Inzaghi in campo, come attaccante e compagno di squadra. Dipingendolo senza pietà come un giocatore privo dei fondamentali. "Inzaghi era scarso, sì. Scarso con la palla tra i piedi: era goffo, non sapeva stoppare una palla che fosse una". Poi, però, anche l'altro lato della medaglia quella del bomber vero, dal fiuto per il gol incredibile. "Però tirava, tirava sempre. E quando lo faceva era sempre gol. Era impressionante, correva come un matto, si sapeva muovere benissimo in campo"