Atalanta-Venezia dove vederla in TV su Italia 1 o Rai: orario e formazioni della partita di Coppa Italia A Bergamo si disputa oggi la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022 tra Atalanta e Venezia. L’incontro inizierà alle ore 17:30 e sarà trasmesso in TV in chiaro da Mediaset. Scelte obbligate per la formazione di Gasperini, Zanetti non rinuncia al tridente Aramu-Forte-Okereke.

A cura di Alessio Morra

Iniziano oggi gli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra l'Atalanta e il Venezia. La partita, in gara secca, tra i nerazzurri e i lagunari è in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 17:30 al Gewiss Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno e in streaming su Mediaset Play.

I nerazzurri sono una delle otto teste di serie e tornano a caccia del trofeo che hanno sfiorato nella scorsa stagione quando la squadra guidata da Gasperini si issò fino alla finale, in cui fu battuta per 2-1 dalla Juventus. Se per l'Atalanta è l'esordio nel torneo, per il Venezia sarà già il terzo match. I veneti nel mese di agosto hanno sconfitto ai rigori il Frosinone, mentre nei sedicesimi hanno superato la Ternana.

Per Gasperini scelte quasi obbligate: ancora out Zapata e Gosens, con l'attacco affidato a Piccoli supportato da Pessina e Miranchuk. Zanetti pensa a qualche cambio nella sua formazione tipo anche se il tridente d'attacco sarà formato da Aramu, Forte e Okereke. Secondo il tabellone della Coppa Italia la vincente di Atalanta-Venezia affronterà ai quarti la vincente di Napoli-Fiorentina.

Partita: Atalanta-Venezia

Quando si gioca: mercoledì 12 gennaio 2022

Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Orario: 17:30

Canale TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Atalanta-Venezia in diretta TV

Dove vedere la Coppa Italia in tv? Mediaset ha acquistato i diritti televisivi della Coppa Italia (e anche della Supercoppa Italiana) fino al 2024 e trasmetterà in diretta tutte le partite in programma dagli ottavi in poi rigorosamente in chiaro. Sarà Italia 1 per la precisione a mandare in onda la sfida tra l'Atalanta e il Venezia, live dalle 17:30.

Atalanta-Venezia, dove vederla in streaming

Come vedere la partita Atalanta-Venezia in streaming? La sfida tra nerazzurri e neroverdi si potrà seguire anche in diretta streaming: basterà collegarsi sito di Mediaset Infinity (oppure tramite app disponibile per tutti i device). Sarà possibile vedere il match in streaming anche sul sito di sportmediaset.it.

A che ora si gioca

Al Gewiss Stadium di Bergamo inizia l'avventura nella Coppa Italia 2021-2022 dell'Atalanta, che ospita il Venezia di Paolo Zanetti che ha dovuto superare due turni per arrivare fino agli ottavi di finale. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17:30.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Venezia

Turnover obbligatorio per entrambe le squadre. Gasperini non dispone ancora degli infortunati Zapata e Gosens e non può schierare nemmeno gli squalificati Ilicic, Toloi e Malinovskyi, le scelte sono quasi obbligate. In porta torna Sportiello, sulla fascia si rivede Hateboer. Cambierà parecchio anche il Venezia, che però non rinuncerà a Mattia Aramu e a Okereke.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Miranchuk; Piccoli.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke.