Il Venezia batte la Ternana ed è agli ottavi di Coppa Italia, sfiderà l’Atalanta Il Venezia sconfigge 3-1 la Ternana e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui sfiderà l’Atalanta nel mese di gennaio.

A cura di Alessio Morra

Il Venezia batte la Ternana 3-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I lagunari nel mese di gennaio affronteranno l'Atalanta, finalista nella passata stagione. A segno Heymans, Crnigoy, Forte e Pettinari.

Zanetti lascia a riposo tanti titolari, ma schiera una formazione di tutto rispetto a tre giorni dall'1-1 con la Juventus. Cristiano Lucarelli vuole fare bella figura e spera in un altro colpaccio con la sua Ternana, che ad agosto batté 5-4 il Bologna. La Ternana, in completo giallo, in modo casuale passa in vantaggio dopo 4 minuti con Pettinari. Ma il VAR dopo aver valutato con attenzione decide che il gol è da annullare. I ritmi sono buoni e al ‘Penzo' quei pochi spettatori si divertono, anche se nel primo tempo di gol non se ne vedono.

Nel secondo tempo invece piovono gol e occasioni. Il Venezia, quasi subito, passa in vantaggio con un gol del centrocampista Heymans. La Ternana è in partita, risponde e trova il pareggio con Pettinari, che questa volta può esultare. L'1-1 resiste una decina di minuti, poi ancora veneti avanti con un gol di Crnigoj, che al 66′ spacca in due la partita. L'attaccante del Venezia Forte porta il punteggio sul 3-1 e chiude la contesa, anche se nel finale di partita le occasioni non mancano e i portieri Lezzerini e Vitali si superano. Passa il turno il Venezia che nel mese di gennaio giocherà, dopo oltre vent'anni, gli ottavi di finale di Coppa Italia e sfiderà a Bergamo l'Atalanta. Le due squadre sono collocate nella parte alta del tabellone, dove le altre teste di serie sono Juventus, Napoli e Sassuolo. Saluta la competizione la Ternana, una delle sei squadre di Serie B giunte fino ai sedicesimi di finale.