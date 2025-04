video suggerito

Atalanta-Lecce si giocherà: i salentini partiranno domenica mattina scendendo in campo poche ore dopo Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente domenica 27 aprile alle ore 20:45. Questa la decisione della Lega che non ha voluto far disputare la partita in altre date dopo la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. Pertanto la squadra di Giampaolo ha deciso che partirà direttamente domenica mattina per Bergamo scendendo poi in campo poche ore dopo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Atalanta-Lecce si giocherà domenica alle 20.45. Confermata dunque la data e l'orario della partita inizialmente prevista per venerdì 25 aprile ma rinviata a causa della morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. Il club salentino, ancora scosso dal lutto, avrebbe preferito spostare la partita tra una decina di giorni, ovvero dopo la data dei funerali (previsti la prossima settimana). Troppo difficile adesso per il gruppo concentrarsi sul campo dopo la morte di una persona che lavorava da tempo nel club a stretto contatto con i calciatori.

Il Lecce non era d'accordo inizialmente con questa decisione della Lega palesando ai vertici del calcio italiano la volontà di voler giocare in un'altra data. Ma la data è stata confermata per domenica. Inizialmente si era pensato che il Lecce non sarebbe mai partito per Bergamo subendo così, come da regolamento, la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione. Come riporta Sky invece la squadra di Giampaolo si è allenata questa mattina non andando in ritiro a Bergamo rinviando la partenza direttamente a domenica mattina. Poche ore dopo scenderà in campo.

Il Lecce aveva chiesto il rinvio ad altra data dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita.

I salentini dunque partiranno per Bergamo, giocheranno e ritorneranno a Lecce in 24 ore. Questo è il programma di una squadra che sicuramente arriverà a questa sfida distrutta per quanto accaduto. Quella del Lecce è stata di fatto una scelta quasi rassegnata, dato che la Lega non avrebbe aperto a un dialogo con la società leccese per riprogrammare la partita. Di fatto la partita si giocherà in un contesto assolutamente surreale. Nel frattempo i tifosi dell’Atalanta hanno mostrato solidarietà al Lecce e alla famiglia di Graziano Fiorita.

Il Lecce partirà domattina per Bergamo.

Il gesto dei tifosi dell'Atalanta nei confronti del Lecce

Il tifo organizzato della squadra bergamasca aveva infatti annunciato in mattinata che non sarebbero stati esposti striscioni e bandiere e che non gestiranno il tifo durante la partita. Un gesto assolutamente di grande sensibilità e rispetto da parte del popolo della Dea. Un'Atalanta che sicuramente non avrebbe avuto problemi a giocare questa partita in un'altra data poiché la squadra bergamasca non partecipa più ad alcuna competizione europea né alla Coppa Italia pertanto avrebbe avuto sempre i giorni della settimana liberi per giocarla in qualsiasi momento.