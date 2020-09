Un sorriso bellissimo, che ha conquistato i social. È quello di Josip Ilicic e delle piccole Sofia e Victoria che si sono concessi una domenica speciale in giro per le strade di Bergamo. L'attaccante sloveno dell'Atalanta, reduce dalla battaglia contro un "male oscuro" che ne aveva minato anche la voglia di giocare a calcio, ha vissuto momenti di serenità in compagnia delle sue due figliolette. Il tutto è finito sul profilo Instagram di Ilicic, per la gioia dei suoi tifosi che sperano di rivederlo in campo al più presto.

Ilicic, la foto sui social mentre passeggia con le figlie a Bergamo

Josip Ilicic a poco a poco sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori e soprattutto la serenità. L'attaccante sloveno reduce da un periodo a dir poco difficile dopo i problemi di natura personale che lo hanno costretto a mettere da parte il calcio, è tornato da un paio di settimane a Bergamo. Il calciatore ha postato oggi sul suo profilo Instagram una bella foto mentre passeggia per le vie di Bergamo Alta, mano nella mano con le sue due figlie Sofia e Victoria. Una giornata di relax dunque per il nerazzurro che ha mostrato ai suoi tifosi e fan un bel sorriso, segno che il peggio è passato. E basta leggere i commenti per capire, quanto il popolo nerazzurro e tutti gli appassionati siano felici per Ilicic che sembra essersi messo alle spalle il "tunnel".

Come sta Josip Ilicic

Josip Ilicic ora continua a lavorare visto che al momento è impossibile ipotizzare un suo utilizzo nella fase iniziale della stagione dell'Atalanta. Dopo il bell'abbraccio riservatogli da compagni e tifosi al rientro a Zingonia, per lo sloveno ora è tempo di riprendere i lavori in vista del ritorno in campo. Quali sono le sue condizioni, e il suo stato d'animo? Solo pochi giorni fa ne ha parlato Luis Muriel, che ha dichiarato di averlo visto bene, e con un "viso diverso". E questa foto pubblicata oggi non può che esserne la conferma.