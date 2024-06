Atalanta-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming, l’orario del recupero di Serie A

video suggerito

Atalanta-Fiorentina è il recupero della 29ª giornata di Serie A: la partita non si disputò a causa del malore che colpì il dg viola Joe Barone, morto qualche giorno dopo. Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano.

Vito Lamorte

Atalanta e Fiorentina chiudono la Serie A 2023-2024 con il recupero della 29ª giornata. La partita non si disputò il 17 marzo scorso a causa del malore che colpì il dg viola Joe Barone, che morì qualche giorno più tardi. Nel calendario ufficiale non c'erano spazi utili per far giocare questa partita, anche in virtù dell'ottimo andamento nelle coppe europee di entrambe le squadre e così si è deciso di recuperare a campionato finito. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d'inizio alle 18.00 e diretta TV e streaming su DAZN.

L'Atalanta viene dalla storica vittoria in Europa League e vuole chiudere al meglio la stagione dopo aver battuto anche il Torino in casa: se dovesse vincere la Dea chiuderebbe al terzo posto e la stagione assumerebbe contorni ancora più dolci di quelli attuali. La Fiorentina è uscita sconfitta dalla finale di Conference League per il secondo anno di fila e non ha più niente da chiedere a questo campionato, perché non può migliorare l'ottavo posto. Le due squadre si sono affrontate anche in semifinale di Coppa Italia e ad avere la meglio sono stati i bergamaschi.

Partita: Atalanta-Fiorentina

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: domenica 2 giugno 2024

Orario: 18.00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: recupero 29ª giornata, Serie A

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv

Atalanta-Fiorentina sarà visibile in diretta TV su DAZN, utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box.

Atalanta-Fiorentina dove vederla in diretta streaming

La gara del Gewiss Stadium tra la Dea e la Viola si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN, collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Gasperini non dovrebbe cambiare molto anche nell'ultima partita dell'anno: Scamacca davanti con Koopmeiners e De Ketelaere sulla trequarti. Sta provando a recuperare Kolasinac. Italiano potrebbe apportare qualche modifica alla formazioni titolare.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.