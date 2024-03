Assalto degli ultras dell’Atalanta all’hotel dei tifosi dei Rangers: notte di terrore a Lisbona Scontri tra tifosi di Atalanta e Rangers a Lisbona, dove si trovavano per le rispettive partite di Europa League: alcuni sostenitori nerazzurri hanno fatto irruzione nel Vip Executive Edenhotel dove alloggiavano gli scozzesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nella notte tra mercoledì e giovedì due gruppi di tifosi di Atalanta e Rangers sono stati coinvolti in alcuni scontri nel centro di Lisbona, nel cuore del quartiere Restauradores. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine i tifosi si sarebbero incontrati alle porte del Vip Executive Edenhotel, albergo che ospita gli scozzesi arrivati in Portogallo già nella giornata di ieri per supportare la squadra in vista della partita di Europa League contro il Benfica.

Intorno alle 23 alcuni sostenitori nerazzurri avrebbero provato a entrare nell'albergo per cercare lo scontro con i rivali che in realtà non avrebbero dovuto incrociare. L'Atalanta infatti era reduce dalla partita di Europa League contro lo Sporting, pareggiata per 1-1 grazie al gol di Scamacca, che era stata anticipata di un giorno proprio per motivi di ordine pubblico visto che nella stessa città si sarebbero dovute svolgere due partita in contemporanea.

L'idea è stata quindi quella di anticipare il match della Dea per evitare problemi, ma neanche questo provvedimento è bastato per evitare gli scontri. I tifosi italiani hanno provato a entrare nella hall dell'hotel dove è scoppiato il caos inizialmente, prima di spostarsi in strada come dimostrano decine di video che circolano in rete: gli insulti tra le due tifoserie sono cominciati proprio all'interno della struttura, proseguendo poi all'esterno.

I tifosi si sono poi spostati per strada, nei pressi di Rossio Square, dove è proseguito lo scontro fisico: non solo calci e pugni, ma come si vede dalle immagini si sono colpiti anche con dei bastoni e con una transenna in ferro, lanciata da una parte e dall'altra. Una fonte del Comando Metropolitano della PSP di Lisbona ha confermato che ci sono stati diversi danni alla struttura, ma le forze dell'ordine sottolineano che per il momento non ci sono notizie di tifosi feriti e neanche di arresti.