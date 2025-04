Arsenal-PSG in Champions League, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Arsenal-PSG è il match valido per la semifinale d'andata di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Arteta e quella di Luis Enrique si giocherà oggi, martedì 29 aprile, a partire dalle ore 21:00 all'Emirates Stadium di Londra. Gli inglesi hanno battuto ai quarti di finale il Real Madrid sia all'andata che al ritorno rendendosi protagonista di due partite assolutamente perfette. Dall'altra parte i Gunners sfideranno un PSG che è riuscito ad eliminare il Liverpool di Slot che si è appena laureato campione d'Inghilterra conquistando il titolo in Premier League.

Le due squadre arrivano a questa sfida in due momenti differenti. I Gunners hanno pareggiato nell'ultimo weekend 2-2 contro il Crystal Palace in campionato restando però ben saldi in seconda posizione alle spalle dei Reds con 67 punti. Per quanto riguarda il PSG invece, i parigini si sono già laureati campioni aritmeticamente qualche settimana fa e nelle ultime partite in Ligue 1 hanno hanno pareggiato 1-1 contro il Nantes e perso in casa col Nizza nell'ultimo turno. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Arsenal-PSG

Dove: Emirates Stadium, Londra

Quando: martedì 29 aprile

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: semifinale andata Champions League

Dove vedere Arsenal-PSG in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

Arsenal-PSG si giocherà all'Emirates Stadium di Londra. La partita, che prenderà il via alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). Non sarà disponibile la visione in chiaro della partita. La telecronaca del match è stata affidata a Massimo Marienalla con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Arsenal-PSG: dove vederla in diretta streaming

Gli abbonati a Sky potranno dunque beneficiare della visione della partita anche in diretta streaming. Sarà necessario scaricare l'app Sky Go sui propri dispositivi mobili e accedere, tramite credenziali, alla finestra dedicata all'evento. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Arsenal-PSG, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Arsenal-PSG:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.