Arsenal in fuga in Premier League, nel match con l’Everton polemiche per un gol dato dal VAR Battendo 4-0 l’Everton, l’Arsenal sale a quota 60 punti e tenta la fuga sul Manchester City. Decisivi Saka, Gabriel Martinelli e Odegaard. Vince 2-0 il Liverpooll sui Wolves.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal si è preso la rivincita sull'Everton e ora è nuovamente in fuga. I Gunners, che non vincono la Premier League dal 2004, hanno nuovamente un vantaggio di 5 punti sul Manchester City. Il recupero dell'Emirates si è chiuso sul punteggio di 4-0. Vince anche il Liverpool sul Wolverhampton, 2-0.

Sulla carta poteva essere una partita insidiosa considerando ciò che era successo nella gara di andata, disputata poche settimane fa. Ma i Gunners erano carichi al massimo e hanno vinto largamente contro l'Everton del buon Sean Dyche. L'argine non si è rotto molto presto. Ma quando la resistenza dell'Everton è crollata l'incontro si è deciso in modo definitivo. Al 40′ c'è il solito centro di Bukayo Saka, autore del 10° gol in campionato. Giocatore determinante.

Il tocco decisivo è quello di Gabriel Martinelli, che non è in fuorigioco. Per questo l’arbitro convalida.

Cinque minuto dopo arriva il raddoppio, lo firma Gabriel Martinelli che scatta sul filo del fuorigioco e realizza il 2-0. Ma il guardalinee sbandiera e l'arbitro annulla. Il VAR ha l'ultima parola. E ci mette un po' per decidere.

Alla fine il gol è buono. Il fuorigioco non c'è per pochi millimetri. Pazzesco. Nella ripresa l'Everton cerca di mettere la testa fuori, ha un paio di buoni chance ma non le sfrutta e così dopo il centro di Odegaard, arriva pure il definitivo 4-0 dell'Arsenal con un altro gol di Gabriel Martinelli, su assist di Nketiah.

Il centrocampista norvegese ha realizzato uno dei gol dell’Arsenal all’Everton.

La classifica della Premier League. Ora l'Arsenal di punti ne ha 60, tantissimi dopo 25 giornate (19 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). Il Manchester City ne ha 55. Il Manchester United è a quota 49, ma con una partita da recuperare. I Gunners non sono mai stati così bene in questi ultimi anni.

a

Il Liverpool invece dà segnali, incoraggianti almeno per il campionato, battendo 2-0 il Wolverhampton con i gol di van Dijk e Salah. Il quarto posto è ancora molto lontano, ma quantomeno i Reds migliorano la propria classifica salendo al 7° posto.