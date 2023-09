Arrestati tre giocatori della Cantera del Real Madrid: avrebbero diffuso un video a sfondo sessuale Scandalo all’interno del Real Madrid: tre giocatori (due del Castilla e uno del Real C) sono stati arrestati a Valdebebas dalla Guardia Civile. L’accusa è infamante: avrebbero registrato e diffuso un filmato di natura sessuale con una ragazza minorenne.

A cura di Alessio Pediglieri

Bufera sul Real Madrid dopo la notizia dell'arresto di tre giovani giocatori provenienti dalla Cantera, più precisamente due tesserati provengono dal Castilla (la seconda squadra) e un terzo dal Real Madrid C. Le accuse sarebbero gravissime: diffusione di materiale di natura sessuale attraverso dei video. L'indagine e lo stato di fermo sarebbe scattata a seguito di una denuncia arrivata dalla madre di una minorenne ripresa nei filmati.

Le indagini sono ovviamente in pieno svolgimento ma circolano già le prime indiscrezioni che raccontano di uno scandalo che è nato tra le fila delle squadre giovanili del club spagnolo ma che potrebbe anche allargarsi. Secondo "El Confidencial" la Guardia Civil nella giornata di giovedì 14 settembre ha arrestato tre calciatori del Real Madrid per un presunto caso di rivelazione di segreti di natura sessuale. A gestire l'inchiesta è la Polizia Giudiziaria di Las Palmas che si sarebbe mossa a seguito di una denuncia arrivata lo scorso 6 settembre: la madre di una minorenne avrebbe riferito alle autorità che almeno uno dei ragazzi arrestati avrebbe prima filmato e poi diffuso un video di sua figlia, di natura sessuale.

L'arresto dei tre giocatori sarebbe avvenuto a Valdebebas, dove era presente la Guardia Civile e dove i giocatori dovevano svolgere un allenamento con il resto delle rispettive squadre. Sono stati condotti negli uffici giudiziari dove ora saranno ascoltati e dovranno rispondere all'accusa del presunto reato contestato, pesantissimo, di diffusione non autorizzata, di segreti a carattere sessuale. Al momento non è stata rivelata l'identità dei tre fermati ma – sempre secondo le prime indiscrezioni di "El Confidencial" – ci sarebbe anche un principale indiziato. Si tratterebbe del tesserato militante nella squadra del Real Madrid C che avrebbe avuto la relazione con la minorenne, poi filmata.