Arnautovic spiega le lacrime dopo il gol alla Polonia: “Era per mio padre, ha avuto un incidente” Marko Arnautovic ha segnato il 3° gol su rigore alla Polonia nel rotondo 3-1 con cui l’Austria ha conquistato il suo primo successo agli Europei. Festeggiato dai compagni, è scoppiato in lacrime. Il motivo l’ha voluto spiegare lo stesso attaccante austriaco nel post gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Austria ha vinto 3-1 il secondo mach degli Europei contro la Polonia prendendosi di fatto il terzo posto e l'eventuale qualificazione alla seconda fase, per gli ottavi. Tra i mattatori di giornata l'interista Marko Arnautovic autore del terzo gol su rigore. Dopo il quale si è visto scoppiare in lacrime visibilmente scosso per un motivo che ha voluto spiegare lui stesso nel post partita: "Era per mio padre".

Una vittoria importantissima e soprattutto figlia di gioco e qualità: l'Austria ha battuto la Polonia nella seconda partita del Girone D, lo stesso delle corazzate Olanda e Francia, salendo al 3° posto e preparandosi a entrare nella seconda fase tra le migliori terze, visto che saranno ben 4 quelle che passeranno agli ottavi insieme alle prime due di ogni gruppo. A segno per tre volte: con Trauner nel primo tempo, poi Baungartner e Arnautovic nella ripresa.

La commozione di Arnautovic dopo il gol: per il padre

Il rigore di Arnautovic ha permesso all'Austria di allungare sulla Polonia e vivere un finale di partita con maggior tranquillità. Un rigore perfetto, calciato in modo esemplare da parte del capitano austriaco che è stato subito festeggiato dai propri compagni ma alla fine è scoppiato a piangere, visibilmente scosso. Il motivo di tale emozione incontrollata e senza apparente motivo è stata spiegata da Arnautovic nel post gara: "Le lacrime? C'è stato un incidente con mio padre, ma oggi era allo stadio, tutto è andato bene, tutto è perfetto. Erano proprio per lui".

La situazione nel Gruppo D, le chances dell'Austria

L'Austria vincendo contro la Polonia ha messo un tallone agli ottavi di finale con una gara ancora da giocare. Dopo il debutto amaro contro la Francia di Mbappé con sconfitta di misura figlia di una sfortunatissima deviazione, la reazione nel secondo match con il rotondo successo. Da cui l'Austria proverà a inserirsi come terza incomoda tra Francia e Olanda che sono le favorite per i primi due posti nel Gruppo.