Argentina ed Ecuador Under 15 si picchiano selvaggiamente: calci volanti e bandierine come armi Al termine dell’amichevole tra Argentina ed Ecuador Under 15 giocatasi a Guayaquil si è scatenata una rissa selvaggia che ha coinvolto non solo i calciatori: botte da orbi, tutti contro tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Doveva essere un'amichevole per testare il livello di preparazione delle due squadre in vista del Sudamericano di categoria che inizierà venerdì prossimo a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed invece si è trasformata in una battaglia selvaggia che ha coinvolto non solo i giocatori di Argentina ed Ecuador Under 15, ma anche altre persone, entrate in campo nel caos dantesco della rissa. Il match si è giocato in Ecuador a Guayaquil, nello stadio dell'Emelec, e ha visto i padroni di casa vincere per 1-0, ma il risultato è davvero l'ultima cosa che resterà nella memoria. Le due squadre hanno dato vita a una zuffa vergognosa, con cazzotti, calci volanti e perfino una bandierina brandita come arma.

Rissa selvaggia tra Argentina ed Ecuador Under 15: botte da orbi

Tutto è cominciato con una prima rissa durante la partita, in cui i calciatori delle due squadre si sono spintonati e uno dei giocatori dell'Ecuador ha colpito in faccia uno degli argentini, beccandosi il cartellino rosso da parte dell'arbitro. Ma la vicenda era tutt'altro che finita e la violenza più brutale si è scatenata dopo il fischio finale. Il terreno di gioco è diventato un enorme ring, dove se le sono date di santa ragione tutti contro tutti. Si è assistito a combattimenti corpo a corpo e calci volanti, con l'intervento anche dei rispettivi staff tecnici.

Ad un certo punto le immagini hanno mostrato un giocatore della panchina ecuadoriana afferrare una bandierina del calcio d'angolo e correre verso gli avversarsi brandendola come un'arma. E ancora, si sono viste persone senza uniformi delle due squadre lanciarsi nella battaglia e poi saltare in mezzo al pubblico o essere scacciate dalla sicurezza.

La ‘rivincita' nel Sub 15 che si giocherà in Bolivia

Scene davvero orrende, che si spera di non rivedere al Sub 15 che sta per iniziare in Bolivia, dove peraltro Argentina ed Ecuador sono inserite nello stesso girone, il classico ‘gruppo della morte' visto che sono finiti lì anche Brasile, Uruguay e Venezuela. Il format del torneo prevede che le prime due classificate dei due gironi da cinque si qualifichino per le semifinali. In via eccezionale il limite di età per questa edizione del torneo sarà di 16 anni (eleggibili giocatori nati dopo l'1 gennaio 2008), dato che la competizione inizialmente era prevista per novembre dello scorso anno: in tal modo si vuole salvaguardare la possibilità di partecipare per quei calciatori che sarebbero andati fuori età a causa del rinvio.