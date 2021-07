L‘Argentina vuole giocarsi le sue chances. La Seleccìon di Lionel Scaloni ha vinto il suo girone ‘zona Sur' della Copa America 2021 e si è qualificato per i quarti di finale, dove troverà l'Ecuador del tecnico argentino Gustavo Alfaro. A Gioiana l'Albiceleste va a caccia del pass per le semifinali e si affida alla verve di Lionel Messi, che nell'ultimo turno ha siglato una doppietta e ha mostrato di essere in un splendida forma nelle prime gare del torneo. La Pulce ha firmato tre reti in quattro gare e vuole fortemente una vittoria con la sua nazionale dopo esserci andato vicino in più di un'occasione, oltre alla medaglia olimpica del 2008 e al Mondiale Under 20.

Scaloni non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1 con De Paul, Messi e Papu Gomez alle spalle di Aguero mentre in difesa dovrebbero rientrare Otamendi e Romero. Alfaro si presenterà con il solito 4-4-2 che vedrà il tandem offensivo composto da Valencia e Preciado.

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Ecuador in TV e streaming

Argentina-Ecuador è in programma nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 alle ore 03.00 italiane in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Scaloni e quella di Alfaro si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now e su Eleven Sports, sia da dispositivi fissi che mobili.

Le probabili formazioni di Argentina-Ecuador di Copa America

L'Argentina cercherà subito di aggredire gli avversari e per questo Scaloni non cambierà il suo 4-2-3-1 con Papu, Messi, De Paul che si muoveranno nel ruolo di suggeritori a supporto di Aguero. L'Ecuador non parte con i favori del pronostico ma Alfaro tenterà lo sgambetto al suo paese con Franco e Palacios sulle corsie laterali e il tandem offensivo Valencia-Preciado.

ARGENTINA (4-2-3-1): Armani; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; Rodriguez, Paredes; Papu, Messi, De Paul; Aguero. Allenatore: Scaloni.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, Arboleda, Hincapie, Estupinan; Franco, Mendez, Caicedo, Palacios; Valencia, Preciado. Allenatore: Alfaro.

Dove si gioca la partita

La gara tra Argentina e Ecuador si giocherà a Goiana all'estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Dall'inaugurazione del 1941 è l'impianto di casa del club della città. L'impianto ha una capacità di 13.500 posti e prima della Copa America 2021 ha ospitato il mondiale U-17 nel 2019.

Copa America 2021, contro chi gioca in semifinale la vincente di Argentina-Ecuador

La vincente della sfida tra la Seleccìon e la Tri se la vedrà in semifinale a Brasilia con chi vincerà la gara tra Uruguay e Colombia.