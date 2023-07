Arda Guler subito ko: lesione al menisco e grave infortunio per il neo acquisto del Real Madrid Il giovanissimo talento turco, arrivato dal Fenerbahce a inizio luglio, si è infortunato gravemente durante la tournée americana del Real Madrid. In rientro anticipato, verrà sottoposto a ulteriori esami per stabilire l’infortunio al menisco destro e i reali tempi di recupero.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per Arda Guler al Real Madrid visto che il giovane talento turco acquistato qualche settimana fa dai Blancos di Spagna si è infortunato gravemente e dovrà saltare gran parte della preparazione estiva, in attesa di capire i reali tempi di rientro. Lesione al menisco destro, si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società che ha anche anticipato ulteriori esami per il giocatore.

"Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Arda Güler, gli è stata diagnosticata una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore si recherà a Madrid nelle prossime ore per proseguire con le cure specifiche". Una nota veloce e secca: così il Real ha comunicato il brutto infortunio per il giovane talento che aveva seguito la squadra nella tournée americana da dove adesso sta già anticipando il rientro per verificare le reali condizioni fisiche. Dunque, il ragazzo è costretto a saltare il primo grande appuntamento stagionale: il Clasico estivo contro il Barcellona.

Il gioiellino turco, che il Real Madrid è riuscito ad ingaggiare superando la concorrenza tra le altre di Barcellona e Milan, nelle prossime ore conoscerà il proprio destino. L'infortunio è comunque serio e interessa il menisco, con tempi di recupero lunghi anche se al momento si è escluso l'intervento chirurgico sul quale, però, avrà l'ultima parola lo staff medico madridista. Si prospetta comunque un'assenza non inferiore alle tre settimane.

Per prelevare il giovane nazionale turco dal Fenerbahce, il Real Madrid, secondo la stampa spagnola, ha dovuto subito pagare 20 milioni di euro più i bonus per portarlo in Spagna. Bruciando sul tempo il Barcellona che si era mosso ma è stato frenato dal Fair Play Finanziario che ha rallentato l'offerta ufficiale. Già in rottura col Fenerbahce, Guler ha preferito chiudere così col Real pur di non attendere un altro anno nella Super Lig turca, sotto anche un'ulteriore clausola tra i due club: in caso di rivendita del diciottenne da parte delle merengues, la società turca percepirà una percentuale ulteriore.