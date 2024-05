video suggerito

Arda Guler può vincere la Champions senza aver mai fatto una presenza: la UEFA cambia le regole La UEFA è pronta a mettere mano al suo regolamento segnando una grande svolta che farebbe sorridere Guler: un possibile campione d'Europa che non ha mai esordito in Champions League.

A cura di Ada Cotugno

Si può diventare campioni senza aver giocato nemmeno un minuto? Probabilmente sì: è ciò che potrebbe accadere ad Arda Guler qualora il Real Madrid dovesse vincere la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Un caso eccezionale che porterebbe il giovane turco ad avere la medaglia d'oro in bacheca senza aver mai fatto l'esordio nella massima competizione europea.

Un caso strano che segna un cambiamento da parte della UEFA, pronta a mettere ufficialmente mano al suo regolamento per favorire casi del genere. Guler non ha mai avuto la possibilità di giocare in Champions nonostante si stato convocato in diverse occasioni: tutte panchine, con Ancelotti che non gli ha mai concesso neanche un minuto nonostante lo schierasse tranquillamente in campionato.

Guler campione senza aver giocato

Eppure, se il Real dovesse vincere la Champions League ci sarebbe anche il suo nome nella lista dei giocatori premiati. Contrariamente a quello che si pensa, dato che in tutte le occasioni c'è un minimo di minuti da giocare per portare a casa la medaglia e poter essere considerati campioni a tutti gli effetti: anche la UEFA ha seguito questa tradizione negli ultimi anni, ma qualcosa potrebbe cambiare molto presto.

Non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma una variazione nel sito dell'organo europeo fa pensare a un netto cambio di direzione. È il caso di Isco: lo spagnolo ha indossato la maglia dei Blancos nel periodo in cui la squadra ha portato a casa cinque Champions League, anche se in effetti ha giocato soltanto in quattro di quelle occasioni. Scorrendo il sito della UEFA però si vede che nel suo palmares personale compaiono tutte e cinque le coppe, nonostante nella stagione 2021/2022 non abbia mai giocato in Europa.

La UEFA cambia la regola

Il dettaglio non è sfuggito ai più attenti che, per intuizione, hanno captato la possibilità che qualcosa potesse cambiare. In effetti nell'ultima Champions League Isco si è ritrovato nella stessa situazione di Guler, vedendosi però riconosciuto il premio pur non avendo giocato neanche un minuto. Si attende ancora la comunicazione ufficiale da parte della UEFA, ma tutto sembra andare in una precisa direzione.

Sarebbe una svolta nella carriera del turco che appena arrivato al Real Madrid potrebbe vincere la sua prima Champions League pur non avendo mai preso parte alla competizione. Chiaramente almeno fin qui, con la finale ancora da giocare e la possibilità di poter calcare il campo almeno per qualche secondo per pura soddisfazione, nella partita più importante di tutte.