Arda Guler in pochi giorni ha già sbalordito il Real Madrid: in allenamento l’ennesimo capolavoro Arda Guler si mette nuovamente in mostra negli allenamenti del Real Madrid e fa sbalordire i tifosi delle Merengues. Fa l’ennesima giocata pazzesca in pochi giorni con i Blancos.

A cura di Fabrizio Rinelli

Arda Guler prenota un posto nell'Olimpo del calcio mondiale. Dopo il passaggio ufficiale dal Fenerbahce al Real Madrid, il classe 2005 a soli 18 anni avrà ora nelle mani la sua grande chance. Per prenderlo i Blancos hanno messo sul piatto 20 milioni, più 10 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 20%. A queste cifre va aggiunta anche la commissione riconosciuta al padre del calciatore, che ne ha curato l’addio alla città di Istanbul, vicina ai 17,5 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il giocatore, dopo una presentazione con tanto di lacrime di sua madre, ha iniziato a farsi notare durante gli allenamenti. Il primo video che il Real Madrid ha pubblicato sul suo account e che riguardava proprio al turco, ha messo subito in evidenza una giocata sensazionale. Dribbling e finta sul difensore e gol con la punta del piede e la palla che lentamente si insacca in rete. Non la prima perla di questa prima parte di allenamenti che ha visto Guler brillare ulteriormente nella giornata di oggi.

Dopo aver attratto immediatamente il popolo delle Merengues, Guler si è ripetuto ancora. Il giocatore in questi giorni si sta prestando a mettere in atto la durissima preparazione atletica di Pintus che al fianco di Ancelotti sta cercando di dare al Real Madrid la benzina giusta per poter affrontare la stagione. Il noto preparatore italiano è da sempre uno dei più conosciuti per i suoi metodi che però negli anni sono sempre stati molto efficaci. Arda Guler in questo momento non sembra risentire troppo del duro lavoro e lo dimostra infatti che con grande agilità riesca a tirare fuori giocate con una naturalezza mai vista prima.

Il Real Madrid oggi ha voluto pubblicare ancora un altro video di Arda Guler. In questo caso il giovane turco si è esibito durante una partitella mettendo in atto un altro pezzo del suo repertorio: il tiro a giro. In questo caso il filmato mette in mostra il giovane 18enne prendere palla da posizione defilata rispetto alla porta, un rapido sguardo al portiere, e via col calcio a giro di mancino che si insacca inesorabilmente sul palo lontano del portiere. L'ennesima rete che fa esplodere di gioia i tifosi del Real vogliosi ora di vederlo in campionato e durante la stagione dove i Blancos vorranno tornare a vincere in Champions per regalare ad Ancelotti l'ultimo trofeo in Europa prima di diventare Ct del Brasile.