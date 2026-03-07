Arbitra di 17 anni aggredita da un dirigente, l’AIA: “Superato limite di civiltà sportiva e umana”

Arbitra di 17 anni aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente durante una partita giovanile in Sardegna. La condanna dell’AIA: “Superato ogni limite di civiltà sportiva e umana”.

Grave episodio di violenza durante una partita giovanile in Sardegna. Una giovane arbitra di 17 anni, impegnata a dirigere la gara tra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch, è stata aggredita da un dirigente della squadra ospite: la ragazza è stata colpita con schiaffi e pugni e ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni.

L’episodio si è verificato al quarto minuto della ripresa: il dirigente ha iniziato a protestare con veemenza per una rimessa laterale non concessa dall’arbitra e, dopo essere stato ammonito, ha continuato a insultarla e la direttrice di gara ha deciso di espellerlo. A quel punto l’uomo ha perso il controllo: prima l’ha schiaffeggiata due volte al volto e, mentre la giovane cercava di allontanarsi, l’ha colpita ancora con un pugno. La partita è stata immediatamente sospesa. Alcuni tesserati della Nuova La Salle sono intervenuti per fermare l’aggressore e prestare aiuto all’arbitra.

L’episodio ha suscitato forte indignazione e ha spinto l’Associazione Italiana Arbitri a intervenire con un comunicato ufficiale molto duro. L’AIA ha denunciato come la situazione abbia ormai superato “ogni limite di civiltà sportiva e umana”, condannando con fermezza l’ennesimo caso di aggressione ai danni di un ufficiale di gara.

Nel messaggio l’associazione sottolinea che non è più accettabile assistere a simili episodi di violenza, che sempre più spesso coinvolgono arbitri impegnati nei campionati dilettantistici e giovanili. Un fenomeno che, secondo l’AIA, sta assumendo dimensioni preoccupanti e che richiede una presa di posizione netta da parte di tutto il mondo del calcio.

AIA, il comunicato di condanna per l'aggressione all'arbitra

L’organismo arbitrale ha ribadito la necessità di tutelare maggiormente gli ufficiali di gara, chiedendo rispetto per il loro ruolo e misure più severe contro chi si rende protagonista di comportamenti aggressivi dentro e fuori dal campo.