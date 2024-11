video suggerito

APOEL-Fiorentina oggi in Conference League, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni APOEL-Fiorentina è una partita valida per la 3ª giornata del girone di Conference League 2024-2025. I viola di Palladino sono a punteggio pieno. L’incontro si terrà stasera alle ore 21. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina, che sta attraversando un momento di forma straordinario, torna in campo oggi nella Conference League 2024-2025. La squadra viola, in questo giovedì 7 novembre, sarà di scena a Cipro dove affronterà l'APOEL Nicosia. L'incontro inizierà alle ore 21:00 Stadio Neo GSP.

La squadra guidata da Palladino ha vinto le ultime sette partite tra campionato e Conference. In Serie A è balzata al terzo posto, al pari di Atalanta e Lazio, mentre in Conference League è una delle nove squadre a punteggio pieno, seconda in classifica dopo il Chelsea per differenza reti. Dopo i due successi ottenuti contro i gallesi dei The New Saints e gli svizzeri del San Gallo stasera la Fiorentina affronta dunque l'APOEL, la principale squadra di Cipro che ha ottenuto un solo punto nelle prime due giornate di Conference.

Non esistono precedenti tra l'APOEL Nicosia e la Fiorentina. Il club cipriota ha giocato quattro volte contro squadre italiana e non ha mai vinto (due pareggi e due sconfitte), l'ultimo precedente è datato 1977. La Fiorentina è la squadra che ha disputato più match nella storia di questa competizione, avendo giocato due volte la finale negli ultimi due anni.

Partita: APOEL-Fiorentina

Dove: Pancyprian Gymnastic Association Stadium

Quando: giovedì 7 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League, 3ª giornata

A che ora e dove vedere APOEL-Fiorentina in diretta TV: la partita non è in chiaro

APOEL-Fiorentina non sarà trasmessa in chiaro. La sfida tra la squadra italiana e quella cipriota prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire su Sky, che la manderà in onda sui canali 205 (Sky Sport Arena) e 254 (Sky Sport). Telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi.

Champions League, APOEL-Fiorentina dove vederla in diretta streaming

Essendo un'esclusiva Sky, la partita di Conference League si potrà seguire in diretta streaming solo con NOW, previo abbonamento, e Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati di Sky.

Le probabili formazioni di APOEL-Fiorentina

Palladino effettuerà un leggero turnover. La Fiorentina sta volando e c'è anche qualche assente, come Gudmundsson. Qualcuno rifiaterà, ma un paio di big tireranno il fiato e cioè Kean e De Gea. Kouamé centravanti, dietro di lui anche Sottil. In porta Terracciano. Il portiere dell'APOEL è Belec, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il portiere sloveno ha difeso i pali di Carpi, Salernitana, Crotone, Benevento e Sampdoria.

APOEL (4-3-3): Belec; Chebake, Susic, Petrovic, Laifis; Tejera, Abagna, Ndongala; Marquinhos, El-Arabi, Meyer. All. Jimenez

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Martinez Quarta, Gosens; Richardson, Adli; Colpani, Bove, Sottil; Kouamé. All. Palladino