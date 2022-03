Antonio Conte vince per la quarta volta la Panchina d’oro: battuto Pioli al fotofinish Antonio Conte è il vincitore della Panchina d’oro per la stagione 2020/2021 con un punto in più su Pioli.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte ha vinto per la quarta volta la Panchina d'oro. L'attuale allenatore del Tottenham è stato il migliore dello scorso campionato di Serie A per la stagione alla guida dell'Inter, con cui ha vinto lo Scudetto. Il tecnico degli Spurs ha ricevuto il sesto riconoscimento del Settore Tecnico nella sua carriera: alle quattro Panchine d'oro si devono aggiungere una Panchina d'argento e una ‘speciale', consegnata nel 2018 per la vittoria della Premier League con il Chelsea.

In collegamento da Londra l'allenatore salentino ha commentato la vittoria della Panchina d'oro 2020/21 e ha battuto per un punto Stefano Pioli: "Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter".

Queste le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: "Congratulazioni ad Antonio Conte e a tutti i vincitori. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che si rinnova nel solco della nostra grande tradizione. In un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell'aggiornamento costante".

La Panchina d’argento è stata vinta dall’attuale allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che la scorsa stagione ha portato l’Empoli alla promozione in Serie A. Per la Serie C è stato premiato Cristiano Lucarelli, che la scorsa stagione ha vinto il proprio girone alla guida della Ternana.

Per il calcio femminile ha vinto la Panchina d'oro Rita Guarino, che ha chiuso il suo ciclo alla Juventus e ora è sulla panchina dell'Inter; e quella d'argento Manuela Tesse, allenatrice del Pomigliano che un anno fa ha condotto la formazione campana sul palcoscenico più prestigioso del calcio femminile italiano.

La votazione per la Panchina d'oro

PANCHINA D’ORO

Antonio Conte (Inter), 20 voti

Stefano Pioli (Milan), 19

Gian Piero Gasperini (Atalanta), 8

PANCHINA D’ARGENTO

Alessio Dionisi (Empoli), 19 voti

Fabrizio Castori (Salernitana), 17

Paolo Zanetti (Venezia), 11

PANCHINA D’ORO SERIE C

Cristiano Lucarelli (Ternana) 19 voti

Fabio Caserta (Perugia), 12

Giacomo Gattuso (Como), 7

PANCHINA D’ORO FEMMINILE

Rita Guarino (Juventus), 10 voti*

Gianpiero Piovani (Sassuolo), 10

Elisabetta Bavagnoli (Roma), 4

PANCHINA D’ARGENTO FEMMINILE

Manuela Tesse (Pomigliano), 8 voti

Michele Ardito (Chievo Verona), 3

Renzo Ulivieri (Pontedera), 3

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5**

Salvo Samperi (Meta Catania)

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5 FEMMINILE**

Massimiliano Neri (Città di Falconara)