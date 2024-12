video suggerito

Aniol Llach muore in un incidente motociclistico: il calciatore dell’UE Olot aveva solo 17 anni Calcio giovanile spagnolo in lutto per la scomparsa del 17enne Aniol Llach, giovane talento dell’Unió Esportiva Olot, a causa di un incidente stradale mentre era sulla sua moto. Vani gli immediati soccorsi sul posto: il club e tutte le altre società di categoria hanno fermato ogni attività per il prossimo weekend in segno di cordoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Stava crescendo nelle giovanili spagnole dell'UE Olot, Aniol Llach, giovanissimo calciatore di soli 17 anni che è scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale fatale. Il ragazzo era in sella sulla propria moto quando per circostanze ancora da chiarire ha perso il controllo nelle strade della sua città natale, Les Planes d'Hostoles. Subito dopo aver appreso la tragedia,. la società ha deciso di interrompere tutte le proprie attività sportive. Stando alle prime ricostruzioni, attraverso le testimonianze raccolte dalla televisione catalana ‘3Cat', il rapido intervento dei servizi di emergenza dopo l'incidente non è stato sufficiente a salvare la vita del giovane.

Nelle ultime ore la famiglia dell'Unió Esportiva Olot ha comunicato ufficialmente la tragica scomparsa di uno dei giocatori delle giovanili. Si tratta di Aniol Llach, 17 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Il club di Girona, la cui prima squadra gioca nella Seconda divisione del campionato spagnolo, ha comunicato la disgrazia attraverso i propri account social: "Sconcertato dalla perdita del giocatore della Juvenil A dell'Unión Deportiva Olot, Aniol Llach, che ci ha lasciato in un incidente stradale nella sua città, Les Planes d'Hostoles. Un abbraccio fortissimo e le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici in questi tempi difficili".

Il club ha deciso di condividere il dolore della scomparsa di Llach, con gli amici e familiari fermando a tempo indeterminato ogni attività sportiva: "Fermiamo tutta l'attività sportiva del club. fino a nuovo avviso. Siamo al vostro fianco per qualunque cosa sia necessaria", ha concluso il comunicato rivolgendosi ai familiari del ragazzo, prima di un ultimo saluto: "Riposa in pace, Aniol, ti ricorderemo sempre!"

Dal momento della diffusione della notizia non sono mancate le manifestazioni d'affetto e di cordoglio nei confronti della società e della famiglia del giovane calciatore sia da parte di tantissimi tifosi, sia degli organismi del calcio giovanile spagnolo e delle altre società di categoria. I funerali, come confermato da UE Olot, avranno luogo questo sabato a partire dalle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Sant Cristòfol de Les Planes d'Hostoles, in un weekend in cui non si giocherà nessuna gara di categoria.