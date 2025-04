video suggerito

Ange Postecoglou ha capito il vero problema del Tottenham: "C'è una talpa, ora ci pensiamo noi" La furia del tecnico greco del Tottenham si è abbattuta sui giocatori nella conferenza stampa pre gara di Premier contro i Wolves. "Da inizio stagione c'è chi fa passare informazioni all'esterno, a volte tutto a volte qualcosa. E' evidente e ho anche idea chi possa essere"

A cura di Alessio Pediglieri

Una stagione da cancellare, da dimenticare il prima possibile ma anche da onorare fino alla fine: quella del Tottenham è stata una annata difficile, con un campionato più che anonimo che ha fatto esasperare i propri tifosi e lo stesso Ange Postecoglou, il tecnico che non è riuscito a trovare il modo per far rialzare la testa al gruppo. Nel quale sembra essersi annidato il vero problema di tanti mali che hanno creato frizioni e incomprensioni: "Dall'inizio della stagione e per tutto l'anno qualcuno ha fornito informazioni all'esterno. Ho anche idea di chi sia".

L'attacco di Postecoglou: "E' così da inizio anno e so anche chi possa essere"

Parole di fuoco da parte dell'allenatore degli Spurs alla vigilia della prossima partita di Premier League che vedrà il Tottenham scendere in campo domenica pomeriggio contro il Wolves. Così nella conferenza pre partita è arrivata la classica staffilata, diritta al punto anche se il tecnico ha evitato di far nomi e cognomi: "Non c'è dubbio che ci sia una fuga di notizie all'interno del club. Qualcuno continua a far trapelare informazioni all'esterno, come ha fatto per tutto l'anno. Ho una buona idea da dove provenga tutto ciò. Ce ne occuperemo noi", ha tuonato il greco. "Ma questo chiaramente non ci aiuta nei giorni delle partite e per il gruppo. A volte è una mezza verità, a volte qualcosa di più. Ci piace pensare che tutti nel nostro campo lavorino con noi piuttosto che contro di noi, ma non è così"

La pessima stagione del Tottenham, aggrappato all'Europa League

L'allenatore degli Spurs aveva già dichiarato di essere molto seccato nel vedere le formazioni della sua squadra trapelate alla stampa prima delle partite, un fattore "costante" per Postecoglou che si è verificato anche nelle competizioni europee, dove gli Spurs stanno giocandosi l'accesso alle semifinali di Europa League. Così all'interno del Tottenham è ufficialmente aperta la caccia alla talpa il giorno dopo il pareggio casalingo contro l'Eintracht Francoforte nell'andata dei quarti di finale. Ultimo obiettivo stagionale, visto il triste 14° posto dopo 31 partite in campionato, anche se difficilissimo: gli Spurs si recheranno in Germania giovedì prossimo per la gara di ritorno, con un unico risultato utile per qualificarsi, la vittoria.