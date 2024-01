Andy Delort crolla in campo dopo un drammatico balletto: giocatori sotto shock, poi si riprende Scene drammatiche in Qatar, quando l’attaccante francese naturalizzato algerino Andy Delort è stramazzato in campo in preda alle convulsioni dopo aver iniziato a girare su stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Attimi drammatici e grande paura in Qatar: durante la finale della Qatar Star Cup, Andy Delort, attaccante dell'Umm-Salal, è crollato improvvisamente in campo nel corso del match contro l'Al Arabi, completamente da solo e senza che avesse vicino alcun avversario. A quel punto si sono vissuti momenti di panico, con i giocatori a mettersi le mani nei capelli vista la dinamica dell'incidente, così simile a tanti arresti cardiaci anche mortali che hanno colpito calciatori nel recente passato. Fortunatamente Delort si è ripreso e successivamente è stato filmato mentre tornava in panchina cosciente e sulle proprie gambe per assistere al secondo tempo della gara.

Si giocava il 17′ del primo tempo, con l'Umm-Salal in vantaggio per 1-o proprio grazie ad un gol del 32enne attaccante francese naturalizzato algerino. Dieci minuti dopo essere andato in rete, l'attaccante ex Montpellier e Nizza ha iniziato a girare su se stesso in un drammatico balletto, prima di stramazzare a terra e iniziare ad avere convulsioni. Il gioco è stato immediatamente fermato e lo staff medico si è precipitato in campo per prestare cure a Delort, mentre il silenzio calava sugli spalti e compagni ed avversari si disperavano pensando al peggio.

Il nazionale algerino si è poi ripreso e adesso saranno necessari tutti gli esami del caso per capire bene cosa gli sia successo. Il match è quindi proseguito regolarmente dopo la sostituzione di Delort ed è stato molto scoppiettante, visto che si è concluso con un pareggio per 4-4, il che ha reso necessario andare ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice della coppa nazionale del Qatar. Dopo la sequenza dal dischetto, si è imposta la formazione di Delort, l'Umm-Salal, mentre è rimasto all'asciutto l'Al Arabi di Marco Verratti, peraltro assente nella sfida.