Andy Carroll gioca al Bordeaux con un contratto part-time: svelati i dettagli dello stipendio Poco tempo fa Carroll aveva dichiarato di non riuscire a pagare neanche l'affitto con il suo ingaggio: in Francia hanno diffuso i dettagli del contratto, lontanissimo dagli standard della Premier League.

A cura di Ada Cotugno

Andy Carroll ha ritrovato la gioia di giocare a calcio al Bordeaux, lontano dai palcoscenici più importanti d'Europa. Il club francese è fallito finendo nel Championnat National 2 (la quarta serie italiana) ma nonostante tutto l'attaccante inglese ha deciso di accettare questa sfida insolita per rimettersi in gioco. Uno dei temi del suo trasferimento in Francia è legato allo stipendio: tempo fa aveva detto di non riuscire neanche a pagare l'affitto, ma nessuno si aspettasse che guadagnasse così poco.

Eppure tempo fa era stato tra i giocatori più pagati di tutta la Premier League, prima di prendere altre strade e perdersi. Adesso è tornato a segnare con grande costanza, ma secondo Sud Ouest l'ottimo rendimento non corrisponde a un ingaggio lauto. Non pagherà lo stipendio, ma a dire il vero nessuno si aspettava che Carroll guadagnasse una somma così.

Quanto guadagna Carroll al Bordeaux

La cifra è ben lontana dagli standard ai quali è sempre stato abituato, ma è perfettamente coerente al campionato in cui si trova: è il corrispettivo della nostra quarta serie italiana dove è inevitabile che gli ingaggi si abbassino notevolmente. Innanzitutto viene chiarito che Carroll ha stipulato con i girondini un contratto part-time da 21 ore a settimana: sembra una follia per un calciatore, ma è la realtà che sta vivendo in questo momento. A dire il vero tutti al Bordeaux hanno questo tipo di contratto e non è poi così insolito.

Ma quanto guadagnerebbe? Secondo le prime speculazioni si pensava che il suo contratto fosse da 35000 euro al mese ma in realtà bisogna scendere parecchio: l'ex nazionale inglese guadagna infatti 1.614 euro lordi al mese, ovvero il quindicesimo stipendio della rosa. in realtà nessuno guadagna più di 2000 euro, tetto massimo per tutti i calciatori.

Se dovesse continuare a segnare allora Carroll riceverebbe un bonus addirittura più alto del suo stipendio, dato che si parla di 2mila euro guadagnati alla quota di 10 gol o assist, un traguardo molto vicino dato che al momento in campionato è arrivato a 5 gol in appena 3 partite giocate.