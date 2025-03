video suggerito

Andrija Delibasic è morto a 43 anni: gli era stato diagnosticato un tumore al cervello L’attaccante montenegrino Andrija Delibasic è scomparso a 43 anni dopo una lunga malattia per la quale era stato operato due anni fa. Aveva costruito la sua popolarità nel campionato spagnolo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Il mondo del calcio piange Andrija Delibasic, scomparso a 43 anni a causa di un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato due anni fa. Ex stella della nazionale del Montenegro, l'attaccante aveva costruito la sua carriera in Spagna con le maglie della Real Sociedad, dell'Hercules ma soprattutto del Rayo Vallecano che lo hanno commemorato con delle dediche molto toccanti. Nel 2023 aveva scoperto di avere un cancro al cervello ed era stato operato lo stesso anno, ma oggi è arrivata la triste notizia della sua morte. Il montenegrino è cresciuto nel Partizan, club che gli ha permesso di fare anche l'esordio in Champions League dal giovanissimo.

La sua morte ha toccato tutti quelli che lo hanno visto giocare, specialmente in Spagna dove era riuscito a diventare un idolo per i suoi tifosi. Ma anche gli ex Partizan piangono la sua scomparsa: è il caso di Dusan Vlahovic, cresciuto nel club serbo proprio come Delibasic, che gli ha dedicato qualche parola sul suo profilo Instagram. La maggior parte della carriera del montenegrino si è svolta nel campionato spagnolo dove è sbarcato per la prima volta nel 2003 con il Maiorca prima di girare il mondo e vincere anche un campionato portoghese con la maglia del Benfica.

Le sue ex squadre sono rimaste scosse dalla notizia, confermata ieri dalla famiglia ma resa pubblica soltanto oggi con i tanti messaggi di cordoglio che sono arrivati via social. È stato l'Hercules in particolare a ricordarlo: l'attaccante aveva un legame molto forte con la squadra di Alicente che seguiva ancora oggi e ha lasciato un ricordo bellissimo lì contribuendo alla promozione in Liga nel 2010 grazie ai suoi gol. L'anno successivo poi aiutò anche il Rayo Vallecano a salire in prima divisione, diventando uno specialista nel salto di categoria.