Andrej Kanchelskis pestato a sangue in un bar: il volto dell'ex Fiorentina è irriconoscibile L'ex calciatore coinvolto in una scazzottata in un locale di Mosca. Testimoni oculari raccontano che, colpito violentemente al volto, è rimasto a terra per un po' prima di riprendersi. "Ho spiegato tutto alla polizia".

La foto di Andrej Kanchelskis è impressionante: l'ex calciatore oggi 55enne è irriconoscibile per un vistoso occhio nero, gonfio e tumefatto, e la faccia livida per metà. Sono le conseguenze di una scazzottata in un bar di Mosca avvenuta con una persona che lo infastidiva. Chi ha assistito alla scena racconta che i due sono arrivati alle mani dopo essersi beccati per un po' nel giorno della finale degli Europei tra la Spagna e l'Inghilterra. Ma alla base del diverbio, divenuto alterco e poi scontro fisico, non ci sarebbero divergenze di vedute su questioni calcistiche… tutt'altro, la lite furibonda – secondo quanto riferito dallo stesso Kanchelskis ai media russi – sarebbe scoppiata per motivi personali.

Il racconto dei testimoni sulla lite furibonda in un bar di Mosca

La situazione è precipitata quando alle parole si sono aggiunti gli insulti e i toni si sono accesi. A un certo punto, l'ex giocatore si sarebbe avventato contro un uomo sferrandogli un pugno alla mascella. Nella colluttazione ad avere la peggio è stato l'ex di Manchester United (club con il quale ha vinto per due volte la Premier League) e Fiorentina: un colpo violento preso al viso lo avrebbe messo fuori combattimento. Ci sono voluti diversi minuti perché si riprendesse: prima è stato soccorso dal personale del bar e poi medicato sul posto. In un secondo momento, dopo accertamenti, gli è stato diagnosticato un trauma cranico.

L'ex calciatore: "Sto bene, ho detto tutto alla polizia"

L'episodio è finito sotto i riflettori e Kanchelskis ha spiegato a un notiziario russo la sua versione dei fatti: "Non mi hanno portato in ospedale, altrimenti non potrei parlavi adesso. Sto bene – ha aggiunto -. Si è trattato di un piccolo scontro avvenuto dopo la finale di Euro 2024. Ci tengo a precisare che le cause della lite c'entrano nulla con il calcio, è stata provocata da questioni personali". La vicenda avrà un seguito giudiziario. Lo stesso ex calciatore ha fatto sapere di aver sporto denuncia alla polizia ma ha preferito non fornire altri dettagli rispetto a quanto già non è trapelato. "Mi sono rivolto alla polizia e ho raccontato cosa è successo e chi è stata la persona che mi ha aggredito. Cosa succederà dopo non voglio pubblicizzarlo. È possibile che la vicenda abbia un seguito, aspetterò la decisione. Faremo tutto nel rispetto della legge".

Cosa fa oggi Kanchelskis, in carriera ha avuto il momento d'oro nel Regno Unito

Kanchelskis oggi è allenatore del Muras United in Kirghizistan. Ha avuto il suo momento migliore in carriera nel Regno Unito, indossando le maglie del Manchester United e dei Glasgow Rangers. A Old Trafford, sotto la guida di Sir Alex Ferguson, ha vinto per 2 volte la Premier League oltre alla Supercoppa Uefa ed altri 3 trofei (Coppa d'Inghilterra, Supercoppa d'Inghilterra e Coppa di Lega). Con il club scozzese ha trionfato per 2 volte in campionato e messo in bacheca 5 coppe nazionali. In carriera l'ex centrocampista ha giocato anche con la Fiorentina, l'Everton, il Manchester City, il Southampton, l'Al-Hilal fino a chiudere con i russi del KS Samara.