Grande paura per l'ex calciatore Andrea Cossu. Il 41enne che è un dirigente dell'area tecnica del Cagliari è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 554 a Selargius. Cossu ha subito diverse fratture è un trauma cranico ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericoloso di vita.

(in aggiornamento)