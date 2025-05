Ancelotti vuole Kakà nello staff del Brasile: Carletto già a lavoro per la Seleçao

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile è stato rapido e sta già lavorando per costruire il suo team con la Seleçao. L'allenatore italiano assumerà la guida della Canarinha una volta conclusa la stagione con il Real Madrid ma il suo futuro inizia già a delinearsi attorno alla CBF.

Carletto, secondo i media brasiliani, starebbe pensando a Ricardo Kakà da inserire nel suo staff tecnico per avere un uomo di fiducia totale visto che il figlio Davide potrebbe intraprendere la carriera da primo allenatore dopo aver fatto il suo ‘secondo' per diversi anni.

Ancelotti e la CBF stiano cercando un nome di fiducia da inserire nello staff tecnico di Carletto e, secondo quanto riportato da Benjamin Back della CNN Brasil, l'allenatore del Real Madrid starebbe prendendo in considerazione Kaká come punto di riferimento del gruppo di persone che lo sosterranno in questa nuova fase della sua carriera.

Ancelotti e Kaká hanno condiviso la carriera calcistica in due occasioni: Carletto ha allenato l'ex calciatore brasiliano sia al Milan che al Real Madrid e sotto la sua guida è messo insieme 270 partite con numerosi trofei vinti.

Kakà ha salutato con grande affetto l'approdo di Ancelotti sulla panca del Brasile e sul suo profilo ufficiale di X ha scritto: "Benvenuto, Mister Ancelotti! Che Dio ti benedica".

Questo perché nella sua prossima sfida il figlio Davide potrebbe non essere parte del suo staff, visto che potrebbe iniziare una nuova fase della sua carriera come ‘primo allenatore'.

Quando Ancelotti farà il suo esordio sulla panchina del Brasile

L'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile arriverà a giugno, in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2026: la prima partita del tecnico italiano con i verdeoro sarà il 5 giugno contro l'Ecuador, all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, ci sarà anche la prima in casa, quando la Seleçao scenderà in campo alla Neo Química Arena di San Paolo contro il Paraguay.