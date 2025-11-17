Calcio
video suggerito
video suggerito

Ancelotti scherza sul rinnovo di contratto con il Brasile: “Potrebbe costare molto di più”

L’avventura brasiliana di Ancelotti procede a gonfie vele, tanto da pensare già a un prolungamento del contratto: a maggio ha firmato per 14 mesi, ma la volontà è quella di restare.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La storia tra Carlo Ancelotti e il Brasile potrebbe essere molto più lunga del previsto. L'allenatore italiano è stato scelto per guidare la nazionale attraverso i Mondiali 2026 per scongiurare un'altra figuraccia e cercare di dare una svolta a tutto il movimento verdeoro. Re Carlo si è trovato bene nelle vesti di selezionatore e non è da escludere che possa restarci ancora per in bel po'.

Nell'ultima conferenza stampa il tecnico di Reggiolo ha parlato anche della possibilità di prolungare l'accordo con la federazione. A maggio dello scorso anno aveva firmato un accordo di 14 mesi, valido proprio fino alla fine del torneo che si giocherà in Nord America, ma presto potrebbe esserci un rinnovo a cifre differenti.

Il futuro di Ancelotti con il Brasile

L'accordo iniziale prevedeva poco più di un anno di lavoro: Ancelotti era stato scelto dalla nazionale brasiliana con la precisa missione di provare a vincere i Mondiali, o quantomeno vivere un percorso ricco di soddisfazioni per cancellare i disastri compiuti dai suoi predecessori. Tutti sono contenti della scelta e anche l'allenatore si è trovato bene in questo nuovo ruolo, tanto da pensare già a un possibile rinnovo del contratto.

Leggi anche
Per Ancelotti Endrick ha solo una possibilità di essere ai Mondiali col Brasile: "Deve fare una cosa"

In conferenza stampa ha scherzato sulla possibilità di firmare un prolungamento, facendo una battuta sul suo ingaggio che lieviterebbe: "La verità è che il contratto prima della Coppa del Mondo è più economico, dopo può essere molto più costoso". Ancelotti guadagna circa 7.5 milioni di euro all'anno e ha anche alcuni bonus ricchissimi. In realtà non c'è ancora stato un incontro con la federazione, ma dal suo punto di vista c'è la volontà di continuare insieme questo cammino: "Non ne abbiamo parlato, ma è possibile sì. Mi trovo molto bene qui, non ho altre idee oltre alla situazione attuale con il Brasile. Per continuare, sia la CBF che io dobbiamo volerlo".

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Italia
Se Gattuso non comprende la figura patetica fatta, sappiamo già cosa succederà a marzo
Le possibili avversarie dell’Italia ai playoff per i Mondiali: come funzionano gli spareggi
Il Ct della Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso e Buffon per quelle scene selvagge. Hanno capito"
Haaland svela cosa gli ha fatto Mancini: "Mi toccava il sedere... gli ho detto grazie". E ha reagito
Il gesto di Dimarco nel momento in cui l'Italia ha davvero pensato di poter fare 9 gol alla Norvegia
Adani riapre il dissing con Caressa: "Qualcuno lo ha imparato solo sei mesi fa…"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views