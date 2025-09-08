Calcio
video suggerito
video suggerito

Ancelotti capisce che la giornalista giapponese è in difficoltà e rompe l’imbarazzo da fuoriclasse

Carlo Ancelotti protagonista di un siparietto tutto da ridere durante la conferenza stampa che anticipa la sfida del suo Brasile contro la Bolivia. Il CT aiuta una giornalista giapponese che prova a fargli una domanda in portoghese: “Ecco perché noi ci capiamo”.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Brasile ha già messo al sicuro il suo posto per partecipare ai prossimi Mondiali 2026. Nel girone di qualificazione sudamericano ad accompagnare la nazionale carioca ci saranno anche Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay e Colombia in attesa dell'ultima giornata. La Selacao allenata dal CT Carlo Ancelotti affronterà la Bolivia. Una partita che si giocherà dunque in un clima disteso per la Nazionale di Ancelotti il quale si è reso protagonista di un siparietto tutto da ridere in conferenza stampa quando Kiyomi Nakamura, una giornalista giapponese, ha preso la parola. La donna non conosceva benissimo la lingua portoghese ma ha voluto porre lo stesso la sua domanda al CT del Brasile.

La donna era in difficoltà, forse anche tradita da un pizzico di emozione, e così il CT italiano si è mostrato solidale e ha persino suggerito di porre la domanda in inglese, ma invece si è proseguiti in portoghese su insistenza della giornalista: "Il portoghese è meglio". Le cose però non sono andate per il meglio tanto da spingere Ancelotti a fare una battuta che ha scatenato una risata generale: "Il tuo portoghese è come il mio… più o meno… ecco perché noi ci capiamo". E ha continuato a rompere il ghiaccio: "Non abbiamo fretta. Rilassati".

In sala stampa sono state tante le risate, ma non nei confronti della povera giornalista che era lì solo per svolgere il suo lavoro, quanto per la battuta di Ancelotti che ha provato a far rilassare la donna e metterla a suo agio sottolineando come conoscesse la lingua portoghese meno di lei. "Sono un po' nervosa" ha infatti suggerito Kiyomi Nakamura la quale è poi riuscita brillantemente ad andare avanti, farsi capire da Ancelotti, e ottenere la risposta che voleva. Un momento di tranquillità per Ancelotti chiamato alla sua sfida più grande, quella dei Mondiali, alla guida di una Nazionale così prestigiosa.

Leggi anche
Giornalista non riconosce il calciatore che sta intervistando, imbarazzo in diretta: "È ridicolo"
Ancelotti sulla panchina del Brasile.
Ancelotti sulla panchina del Brasile.

Ancelotti, va detto, si è sforzato di parlare portoghese facendo notare già ottimi risultati con quella che per lui era una nuova lingua da imparare. A volte fa un mix tra portoghese, spagnolo e italiano, ma riesce nell'intento di farsi comprendere da chi lo ascolta. Un risultato già molto importante per lui pronto a scrivere l'ennesima impresa della sua straordinaria e vincente carriera da allenatore.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Stasera Israele-Italia, striscione sotto casa di Gattuso: "Non si gioca con chi uccide i bimbi"
Le probabili formazioni della partita: le scelte del ct per l'11 titolare azzurro
Dove si gioca Israele-Italia oggi: città e stadio della partita in campo neutro
Cosa rischiava l'Italia se avesse davvero rifiutato di giocare contro Israele: regole severissime
Cosa serve per centrare i Mondiali e cosa succede se non si vince con Israele
Perché Israele fa le qualificazioni europee e non è stato sospeso come la Russia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views