Ancelotti capisce che la giornalista giapponese è in difficoltà e rompe l’imbarazzo da fuoriclasse

Il Brasile ha già messo al sicuro il suo posto per partecipare ai prossimi Mondiali 2026. Nel girone di qualificazione sudamericano ad accompagnare la nazionale carioca ci saranno anche Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay e Colombia in attesa dell'ultima giornata. La Selacao allenata dal CT Carlo Ancelotti affronterà la Bolivia. Una partita che si giocherà dunque in un clima disteso per la Nazionale di Ancelotti il quale si è reso protagonista di un siparietto tutto da ridere in conferenza stampa quando Kiyomi Nakamura, una giornalista giapponese, ha preso la parola. La donna non conosceva benissimo la lingua portoghese ma ha voluto porre lo stesso la sua domanda al CT del Brasile.

La donna era in difficoltà, forse anche tradita da un pizzico di emozione, e così il CT italiano si è mostrato solidale e ha persino suggerito di porre la domanda in inglese, ma invece si è proseguiti in portoghese su insistenza della giornalista: "Il portoghese è meglio". Le cose però non sono andate per il meglio tanto da spingere Ancelotti a fare una battuta che ha scatenato una risata generale: "Il tuo portoghese è come il mio… più o meno… ecco perché noi ci capiamo". E ha continuato a rompere il ghiaccio: "Non abbiamo fretta. Rilassati".

In sala stampa sono state tante le risate, ma non nei confronti della povera giornalista che era lì solo per svolgere il suo lavoro, quanto per la battuta di Ancelotti che ha provato a far rilassare la donna e metterla a suo agio sottolineando come conoscesse la lingua portoghese meno di lei. "Sono un po' nervosa" ha infatti suggerito Kiyomi Nakamura la quale è poi riuscita brillantemente ad andare avanti, farsi capire da Ancelotti, e ottenere la risposta che voleva. Un momento di tranquillità per Ancelotti chiamato alla sua sfida più grande, quella dei Mondiali, alla guida di una Nazionale così prestigiosa.

Ancelotti sulla panchina del Brasile.

Ancelotti, va detto, si è sforzato di parlare portoghese facendo notare già ottimi risultati con quella che per lui era una nuova lingua da imparare. A volte fa un mix tra portoghese, spagnolo e italiano, ma riesce nell'intento di farsi comprendere da chi lo ascolta. Un risultato già molto importante per lui pronto a scrivere l'ennesima impresa della sua straordinaria e vincente carriera da allenatore.