Amorim sfida lo United dopo l’infortunio di Bruno Fernandes: “Molti giocatori devono farsi avanti”

L'infortunio di Bruno Fernandes ha impattato sul mercato del Manchester United che adesso sembra essersi bloccato: a centrocampo c'è un vuoto e anche le assenze dettate dalla Coppa d'Africa hanno messo a dura prova la squadra di Ruben Amorim che adesso deve fare appello anche a chi gioca di meno per superare questo periodo di difficoltà. Ha rivolto un appello a tutti, a cominciare da Mainoo che sembrava destinato a lasciare l'Inghilterra per vestire la maglia del Napoli ma che adesso è diventato necessario per allungare la squadra.

Nell'ultima conferenza stampa l'allenatore portoghese ha sfidato tutti i suoi giocatori, scaricandogli addosso tutte le responsabilità per i prossimi mesi. Senza Bruno Fernandes a centrocampo, leader sotto tutti i punti di vista, devono farsi avanti tutti e sfruttare l'occasione per scalare le gerarchie e ritagliarsi un posto importante nei Red Devils.

Amorim deve fare i conti con le assenze nel Manchester United

L'appello di Amorim ai suoi giocatori

A centrocampo c'è un vuoto da colmare e tutto lo United ha perso la sua guida. In questa situazione l'allenatore farà affidamento non solo ai suoi titolari, ma anche a chi come Mainoo non ha mai avuto la possibilità di giocare in questa stagione. In conferenza stampa Amorim ha chiarito tutto: "È impossibile sostituire Bruno, ma l'ho detto stamattina alla squadra. Dobbiamo accettare la cosa positiva, se c'è una cosa positiva in questo, perché molte persone devono farsi avanti. Sappiamo che non possiamo contare su un solo giocatore per tutto. A volte ci affidiamo a Bruno per l'organizzazione e la creazione di gioco. Capisce ogni posizione in campo e presta attenzione a ogni dettaglio, su ogni palla inattiva o quando c'è una sostituzione è sempre lui a dire agli altri dove devono stare".

Amorim si aspetta qualche passo in avanti dai suoi senatori come Lisandro Martinez e Shaw, ma il suo messaggio arriva anche ai giovani come Mainoo che avrà più spazio per potersi esprimere e convincere l'allenatore a puntare su di lui. L'inglese era a un passo dal vestire la maglia del Napoli, ma l'infortunio di Bruno Fernandes ha rimesso tutto in discussione raffreddando la pista perché il Manchester United non vuole farsi trovare impreparato e senza alternative.